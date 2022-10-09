Захисник Маріуполя пройшов полон і встиг до народження первістка: милі відео і фото сім'ї "азовця"

Захисник Маріуполя, боєць полку "Азов" В'ячеслав Білий, який пережив російський полон і нещодавно повернувся в Україну після великого обміну у вересні, вперше став батьком - у воїна народився син.

Градоначальник тепло привітав "азовця", жителя Тернополя, та його дружину Олену з народженням первістка.

"Нещодавно В’ячеслав повернуся додому з російського полону та встиг до важливої події у їхній сім’ї. Бажаю малюку міцного здоров’я, Божого благословення, щасливого дитинства і мирного неба!" - написав він.

Миле зворушливе відео з немовлям опублікувала у мережі дружина українського захисника Олена Худа, яка стала мамою.

Відео: захисник Маріуполя, який повернувся з полону, В'ячеслав Білий з дружиною стали батьками

В'ячеслав Білий родом із Кривого Рогу, але у 2019 році переїхав до Тернополя. "Азовець" повернувся з ворожого полону в рамках обміну військовополоненими 21 вересня разом з іншими героями оборони Маріуполя, коли було звільнено 215 українських захисників.

Дружина бійця Олена не бачила свого чоловіка від початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона чекала на народження дитини, займалася волонтерством, місяцями нічого не знала про долю чоловіка.

Дружина бійця полку "Азов" В'ячеслава Білого Олена брала участь у численних акціях, закликаючи світ сприяти якнайшвидшому звільненню захисників Маріуполя з російського полону (фото: instagram.com/olena.khuda)

Тепер, коли пара нарешті возз'єдналася, подружжя має поповнення сім'ї.

У В'ячеслава Білого та Олени народився первісток (фото: instagram.com/olena.khuda)