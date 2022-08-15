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Синочок народився, коли батько був у полоні: неймовірне фото захисника Маріуполя з новонародженим

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Понеділок 15 серпня 2022 19:41
Синочок народився, коли батько був у полоні: неймовірне фото захисника Маріуполя з новонародженим Захисник Маріуполя після полону вперше побачив свого сина (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Захисник Маріуполя, на ім'я Всеволод вперше зустрівся зі своїм новонародженим сином. Після довгої та виснажливої оборони Маріуполя Всеволод разом з іншими захисникам вийшов з "Азовсталі", а потім потрапив у полон російських окупантів.

Про захисника Маріуполя розповіли в Telegram-каналі "Жінки зі сталі".

Всеволод потрапив у полон до російських військових ще в травні. Майже три місяці він провів без сонця, свіжого повітря і звісточок з дому. При обміні він зміг повернутися додому разом з ще 144 захисниками України.

"Чоловік три місяці (!) не був на свіжому повітрі. Втратив ногу і можливість рухати рукою, але не втратив жагу до життя! Триматися і не зламатися йому допомагало бажання бачити, як росте його син", - йдеться в повідомленні.

Маленький Єгор народився, поки тато Всеволод був у полоні. Зараз молода сім'я вже разом і чекає протезування тата в одній з київських лікарень.

Новонароджений малюк підтримує свого героя першими посмішками на шляху до відновлення.

Синочок народився, коли батько був у полоні: неймовірне фото захисника Маріуполя з новонародженим

Фото: захисник Маріуполя Всеволод після полону вперше зустрівся з новонародженим сином (t.me/zhinky_zi_stali)

"Історія цих двох - нагадування всім нам про те, що після темряви завжди настає світло. Ми щиро віримо, що всіх наших захисників чекає довге і щасливе майбутнє", - підкреслили в повідомленні.

До речі, раніше ми писали про те, дочка захисника з "Азова" розповіла про останній дзвінок від батька.

А ще розповідали про те, що захисник Маріуполя з "Азова" після полону нарешті зустрівся з нареченою.

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