Защитник "Азовстали" Михаил Дианов впервые показал свою невесту (фото)

На этот раз Михаил поделился фото с любимой в полный рост, хотя в предыдущем посте, в котором мужчина сообщил о помолвке, он скрыл ее лицо.

"Вот такая она у меня", - подписал снимок Дианов.

Михаил Дианов с возлюбленной (фото: instagram.com/dianovmiha)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали комплиментами избранницу морпеха и пожелали паре счастливой семейной жизни.

З Богом. Благословення вашій родині

Гарна

Всього лише найкращого вам

Вау, яке ж миле фото

Хай вам щастить!!! А лихо обходить стороною!!

Фото дуже класне.. вона красуня

Что известно о личной жизни Михаила Дианова

Более 13 лет назад защитник развелся с женой Ольгой. Бывшие супруги имеют общую дочь Екатерину. После того, как морской пехотинец вернулся из российского плена, он признался, что до сих пор испытывает чувства к своей экс-супруге, но сомневался, стоит ли ей предлагать возобновление отношений из-за страха отказа.

В конце прошлого года в сети появилось фото, на котором Михаил запечатлен вместе с Ольгой и Екатериной. "Наконец-то семья снова вместе", - подписал он снимок.

Михаил Дианов с экс-женой и дочкой (фото: instagram.com/dianovmiha)

Это спровоцировало волну слухов среди поклонников о возможном воссоединении супругов. Однако впоследствии сам Дианов опроверг эти предположения.