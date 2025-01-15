Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов вперше показав свою наречену (фото)

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов який нещодавно оголосив, що одружується вдруге, вперше показав свою наречену.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram морського піхотинця.
Цього разу Михайло поділився фото з коханою в повний зріст, хоча в попередньому дописі, в якому чоловік повідомив про заручини, він приховав її обличчя.
"Ось така вона у мене", - підписав знімок Діанов.
Михайло Діанов з коханою (фото: instagram.com/dianovmiha)
Користувачі мережі засипали компліментами обраницю морпіха і побажали парі щасливого сімейного життя.
Понад 13 років тому захисник розлучився з дружиною Ольгою. Колишнє подружжя має спільну доньку Катерину. Після того, як морський піхотинець повернувся з російського полону, він зізнався, що досі має почуття до своєї екс-дружини, але сумнівався, чи варто їй пропонувати відновлення стосунків через страх відмови.
Наприкінці минулого року у мережі з'явилося фото, на якому Михайло зображений разом з Ольгою та Катериною. "Нарешті сім'я знову разом", - підписав він знімок.
Михайло Діанов з екс-дружиною і донькою (фото: instagram.com/dianovmiha)
Це спровокувало хвилю чуток серед шанувальників про можливе возз'єднання подружжя. Проте згодом сам Діанов спростував ці припущення.