Защитник "Азовстали" Дианов сказал, на какие деньги сейчас живет

Защитник Азовстали, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов назвал себя обеспеченным человеком, ведь во время службы в армии у него была возможность откладывать деньги.

На какие деньги сейчас живет Михаил Дианов

По словам защитника, сейчас он живет на сбережения.

"Я восемь лет был в армии и восемь лет имел возможность чуть ли не 100% средств откладывать. Ты 100% бюджетник: ешь, живешь, одеваешься на средства армии. Ну, на средства государства. То есть люди, которые не курят сигареты, не хотят вареники поесть в какой-то кафешке, а ходят в столовую есть - восемь лет", - поделился он.

Михаил Дианов (фото: Facebook-страница защитника)

Также Михаил отметил, что он обеспеченный человек и у него есть деньги.

"Тем более учитывайте, что с 24 февраля у нас, кроме зарплаты, еще 100 тысяч надбавки ежемесячно было. И с тех пор еще два года прошло. Я обеспеченный человек, у меня есть деньги", - сказал Дианов.

Михаил Дианов (фото: Facebook-страница защитника)

Кроме того, морской пехотинец сообщил, что живет с мамой, и назвал ее лучшей сожительницей.

"Я не всегда еще могу себя полностью обслуживать - во всем. Допустим, есть приготовить, а помыться, зубы почистить - рука уже все, разрабатывается. А вот какие вещи - есть приготовить, в доме убрать. Вот просто, элементарно подмести. Кто лучший сожитель, как не мама? Жены у меня нет. Я жениться не собираюсь. Ну, пока", - рассказал боец "Азова".