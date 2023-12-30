Lida Lee честно сказала, действительно ли у нее есть роман с Даниэлем Салемом
Украинская певица Lida Lee отреагировала на слухи о том, что у нее роман с телеведущим и защитником Даниэлем Салемом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск программы "Ранок у великому місті".
Исполнительница ответила на слухи
Долгое время поговаривали, что боец ВСУ развелся с женой именно из-за артистки.
Lida Lee и Даниэль Салем (фото: instagram.com/lidalee_official, instagram.com/daniel_jihad_salem)
Однако Lida Lee заверила, что они с Даниэлем не вместе, хоть и у них "крутые" отношения.
"Мы невероятно круто общаемся с ним. Слухи - это всегда интересно, но нет. Романа нет", - заявила знаменитость.
Напомним, несколько месяцев назад звезда сообщила, что разошлась с бойфрендом, с которым была около пяти лет.
А Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет совместной жизни в начале лета.