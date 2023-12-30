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Lida Lee честно сказала, действительно ли у нее есть роман с Даниэлем Салемом

Суббота 30 декабря 2023 12:50
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Lida Lee честно сказала, действительно ли у нее есть роман с Даниэлем Салемом Lida Lee и Даниэль Салем (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Lida Lee отреагировала на слухи о том, что у нее роман с телеведущим и защитником Даниэлем Салемом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск программы "Ранок у великому місті".

Исполнительница ответила на слухи

Долгое время поговаривали, что боец ВСУ развелся с женой именно из-за артистки.

Lida Lee честно сказала, действительно ли у нее есть роман с Даниэлем Салемом

Lida Lee честно сказала, действительно ли у нее есть роман с Даниэлем Салемом

Lida Lee и Даниэль Салем (фото: instagram.com/lidalee_official, instagram.com/daniel_jihad_salem)

Однако Lida Lee заверила, что они с Даниэлем не вместе, хоть и у них "крутые" отношения.

"Мы невероятно круто общаемся с ним. Слухи - это всегда интересно, но нет. Романа нет", - заявила знаменитость.

Напомним, несколько месяцев назад звезда сообщила, что разошлась с бойфрендом, с которым была около пяти лет.

А Даниэль Салем объявил о разводе с женой Марией после 17 лет совместной жизни в начале лета.

Недавно Тополя откровенно рассказал о разлуке с женой.

Также Рамина Эсхакзай впервые назвала причину разрыва с экс-женихом Прониным.

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