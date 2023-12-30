Захисник "Азовсталі" Діанов сказав, на які гроші зараз живе

Захисник Азовсталі, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов назвав себе забезпеченою людиною, адже під час служби в армії у нього була можливість відкладати гроші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю чоловіка Славі Дьоміну.

На які гроші зараз живе Михайло Діанов

За словами захисника, зараз він живе на заощадження.

"Я вісім років був в армії й вісім років мав можливість ледь не 100% коштів відкладати. Ти 100% бюджетник: їси, живеш, одягаєшся коштом армії. Ну, коштом держави. Тобто люди, які не курять цигарки, не хочуть вареники поїсти в якійсь кафешці, а ходять у їдальню їсти, - вісім років", - поділився він.

Михайло Діанов (фото: Facebook-сторінка захисника)

Також Михайло зазначив, що він забезпечена людина і у нього є гроші.

"Тим паче зважайте, що з 24 лютого в нас, окрім зарплати, ще 100 тисяч надбавки щомісяця було. І з того часу ще два роки минуло. Я забезпечена людина, у мене є гроші", - сказав Діанов.

Михайло Діанов (фото: Facebook-сторінка захисника)

Крім того, морський піхотинець повідомив, що живе з мамою, і назвав її найкращою співмешканкою.

"Я не завжди ще можу себе повністю обслуговувати - у всьому. Припустимо, їсти приготувати, а помитися, зуби почистити - рука вже все, розробляється. А от якісь речі - їсти приготувати, у домі прибрати. От просто, елементарно підмести. Хто найкращий співмешканець, як не мама? Дружини в мене немає. Я одружуватися не збираюся. Ну, поки що", - розповів боєць "Азову".