Защитник "Азовстали" Дианов разошелся с женой и уже готов к новым отношениям

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск проекта "Пісня мого життя" на 1+1.

Михаил Дианов разошелся с женой

Военный рассказал, что это произошло в начале прошлого года. С тем периодом жизни у него ассоциируется песня группы "Без Обмежень" "Дим".

"На самом деле "Дим" - это одна из первых песен, которую я услышал из репертуара группы "Без Обмежень". Потом я уже начал знакомиться с их творчеством. Это было как раз во время моего развода. В моем сердце тогда были слова из других песен группы. Я чувствовал, что: "Без нее никак", - поделился Михаил.

"Я очень романтический человек. Прошло много времени, я услышал слова из песни "Дым", в которых пелось: "Пусть о тебе здесь останется лишь дым", и понял, что я наконец забыл свою бывшую жену. Я свободен и даже, возможно, готов к новым отношениям", - сказал защитник.

Следует отметить, что Михаил Дианов развелся со своей женой Ольгой более 12 лет назад.

Однако он признался, что продолжал испытывать чувства к женщине. Мужчина не мог себя заставить сделать первый шаг, боясь отказа.

Однако в ноябре прошлого года военный намекнул, что сошелся с любимой .

Он тогда опубликовал фотографии с женой и дочерью с празднования дня рождения, подписав их: "Наконец-то семья вместе".

Михаил Дианов с женой и дочерью (фото: instagram.com/dianovmiha)