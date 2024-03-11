Захисник "Азовсталі" Діанов розійшовся з дружиною і вже готовий до нових стосунків

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск проєкту "Пісня мого життя" на 1+1.

Михайло Діанов розійшовся з дружиною

Військовий розповів, що це сталося на початку минулого року. З тим періодом життя у нього асоціюється пісня гурту "Без Обмежень" "Дим".

"Насправді "Дим" - це одна з перших пісень, яку я почув з репертуару гурту "Без Обмежень". Потім я вже почав знайомитися з їхньою творчістю. Це було якраз під час мого розлучення. В моєму серці тоді були слова з інших пісень гурту. Я відчував, що: "Без неї ніяк", - поділився Михайло.

"Я дуже романтична людина. Минуло багато часу, я почув слова з пісні "Дим", в яких співалося: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", і зрозумів, що я нарешті забув свою колишню дружину. Я вільний і навіть, можливо, готовий до нових стосунків", - сказав захисник.

Слід зазначити, що Михайло Діанов розлучився зі своєю дружиною Ольгою понад 12 років тому.

Проте він зізнався, що продовжував мати почуття до жінки. Чоловік не міг себе змусити зробити перший крок, боячись відмови.

Проте в листопаді минулого року військовий натякнув, що зійшовся з коханою.

Він тоді опублікував фотографії з дружиною і донькою зі святкування дня народження, підписавши їх: "Нарешті сім'я докупи".

Михайло Діанов з дружиною і донькою (фото: instagram.com/dianovmiha)