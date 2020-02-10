Забруднення Дніпра хімікатами: поліція шукає винних

Забруднення води в Каховському водосховищі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Пестициди у воді Каховського водосховища після перевірки не виявлено

Під Дніпром у воді Каховського водосховища були виявлені пестициди, після чого всі дитячі сади і школи в Апостолівській об'єднаній територіальній громаді закрили на карантин. Вимушені канікули триватимуть до 12 лютого. Втім, сьогодні в Дніпропетровській ОДА заявили про проведення проміжного аналізу води, показники якого були в межах норми.

Так, чиновники рекомендують Апостолівській ОТГ відновити заняття в дошкільних і шкільних закладах.

"Вода в задовільному стані. Будемо розбиратися, чому у нас виникла така ситуація в районі, звідки взялася інформація про забруднення", - заявив глава Апостолівської райдержадміністрації Сергій Патоєв.

За інформацією місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міськраді, раніше в Каховському водосховищі були виявлені діазинон і хлорпірифос. Пити воду з такими пестицидами не можна.

Заначимо, що в Апостолівській ОТГ проживає понад 30 тисяч людей. Їм настійно не рекомендували вживати воду з кранів.

Після інформації про забруднення води небезпечними хімікатами в магазинах почався ажіотаж - жителі змітали з полиць питну воду у пляшках.

"Кажуть - паличка. Я її вже три дні не п'ю, кран не чіпаю, підлогу не мию, нічого. Воду економлю..." - розповіла журналістам місцева мешканка.

Так, про забруднення води громадам Зеленодольська, Апостолівського і Грушевського повідомили в п'ятницю.

Пестициди у воді виявили в пробах ще за 29 січня, але ось результати з лабораторії надійшли лише 4 лютого. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пестициди зазвичай використовують для обробки землі влітку. Звідки вони з'явилися у воді взимку - так і не розгадали.

Фахівці шукали джерело забруднення, але такої не знайшли. Але вирішили перестрахуватися і попередили людей про небезпеку.

Школи і садочки закрили відразу в трьох громадах, а ось лікарні залишилися працювати в звичайному режимі.

Головлікар Апостолівської центральної районної лікарні зазначив, що вода в установах безпечна, запаси були зроблені заздалегідь.

У зв'язку з інформацією про забруднення Каховського водосховища поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 242 КК (порушення правил охорони вод). Так, правоохоронці встановлюють обставини і шукають винних.

Зазначимо, що санкція статті передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімалок або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або 5 років обмеження волі.

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