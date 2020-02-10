Загрязнение Днепра химикатами: полиция ищет виновных

Загрязнение воды в Каховском водохранилище (иллюстративное фото: pixabay.com)

Пестициды в воде Каховского водохранилища после проверки не обнаружены

Под Днепром в воде Каховского водохранилища были обнаружены пестициды, после чего все детские сады и школы в Апостоловской объединенной территориальной общине закрыли на карантин. Вынужденные каникулы должны продлиться до 12 февраля. Впрочем, сегодня в Днепропетровской ОГА заявили о проведении промежуточного анализа воды, показатели которого были в пределах нормы.

Так, чиновники рекомендуют Апостоловской ОТО возобновить занятия в дошкольных и школьных заведениях.

"Вода в удовлетворительном состоянии. Будем разбираться, почему у нас возникла такая ситуация в районе, откуда взялась информация о загрязнении", - заявил глава Апостоловского райгосадминистрации Сергей Патоев.

По информации местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при горсовете, ранее в Каховском водохранилище были выявлены диазинон и хлорпирифос. Пить воду с такими пестицидами нельзя.

Отметим, что в Апостоловской ОТО проживает более 30 тысяч человек. Им настоятельно не рекомендовали употреблять воду из кранов.

После информации о загрязнении воды опасными химикатами в магазинах начался ажиотаж - жители сметали с полок питьевую воду в бутылках.

"Говорят - палочка. Я ее уже три дня не пью, кран не трогаю, пол не мою, ничего. Воду экономлю..." - рассказала журналистам местная жительница.

Так, про загрязнение воды общинам Зеленодольска, Апостоловска и Грушевского сообщили в пятницу.

Пестициды в воде обнаружили в пробах еще за 29 января, но вот результаты из лаборатории поступили только 4 февраля. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пестициды обычно используют для обработки земли летом. Откуда они появились в воде зимой - так и не разгадали.

Специалисты искали источник загрязнения, но такой не нашли. Но решили перестраховаться и предупредили людей об опасности.

Школы и садики закрыли сразу в трех общинах, а вот больницы остались работать в обычном режиме.

Главврач Апостоловской центральной районной больницы отметил, что вода в учреждениях безопасная, запасы были сделаны заранее.

В связи с информацией о загрязнении Каховского водохранилища полиция открыла производство по ч. 1 ст. 242 УК (нарушение правил охраны вод). Так, правоохранители устанавливают обстоятельства и ищут виновных.

Отметим, что санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минималок или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или же 5 лет ограничения свободы.

Видео: Загрязнение воды в Каховском водохранилище не подтвердилось - полиция открыла производство