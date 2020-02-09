У Каховському водосховищі виявили пестициди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті призупинили роботу освітніх та культурних закладів

У Дніпропетровській області виявили пестициди у воді з Каховського водосховища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Апостолівської міської ради.

Як заявила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Апостолівської міської ради, у Каховському водосховищі виявлено перевищення норм забруднювальних речовин. Зокрема у воді знайшли пестициди - діазинон та хлорпірифос.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією місцева влада рекомендувала жителям відмовитися від вживання питної води з Каховського водосховища для приготування їжі, поки не буде знайдено джерело забруднення.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, в Дніпропетровській області тимчасово зупинили роботу всіх навчальних, культурних та соціальних закладів. Робота закладів була припинена до 12 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії через масштабні лісові пожежі забруднення повітря в Мельбурні досягло небезпечного рівня. Через надзвичайний рівень забруднення у місті не працювали відкриті басейни, а організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу скасували проведення матчів.

Також РБК-Україна писало, що японський уряд погодився з планом скидання в море або в атмосферу радіоактивної води, накопиченої на АЕС "Фукусіма-1". Радіоактивна вода пройшла спеціальну обробку з метою видалення значної кількості радіоактивних матеріалів.