Під Черкасами перекинулася цистерна з хімікатами: надзвичайники зробили заяву

Під Черкасами вантажівка з хімікатами потрапила у ДТП (Фото: колаж РБК-Україна)

Вантажівка з хімікатами потрапила в аварію на автодорозі Бориспіль-Запоріжжя

Під Черкасами вантажівка з хімікатами потрапила у ДТП і перекинулася, в результаті стався витік хімікатів з цистерни. Інцидент стався в неділю на автодорозі Бориспіль-Запоріжжя біля села Бакаївка Золотоніського району.

Як розповіли в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області, 56-річний водій вантажного автомобіля "Scania" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В автомобілі перевозили коксохімічну смолу.

Після аварії транспорт впав на бік, а хімікати - чотири кубометри - вилилися на землю.

На місце події прибули рятувальники, які запобігли займанню смоли.

В результаті ДТП водій не отримав серйозних ушкоджень.

Під Черкасами перекинулася вантажівка з хімікатами (Фото: ck.dsns.gov.ua)

Співробітники підприємства, якому належить цистерна з хімікатами, зайнялися перекачуванням залишків речовини в іншу ємність.

У ДСНС наголошують, що коксохімічна смола не несе загрози для людей і навколишнього середовища.

Коксохімічна смола є відходами від коксохімічного виробництва. Коксова смола (кам'яновугільна) являє собою в'язку чорну рідину з характерним запахом фенолу. Її отримують як побічний продукт на коксових та газових заводах при коксуванні кам'яного вугілля.

Ця смола - суміш понад 1000 циклічних і гетероциклічних сполук та їх похідних бензолу, толуолу, ксилолів, нафталіну, тіонафтену, аце-нафтену, фенантрену, антрацену, кар-базолу, пірену, фенолів, піридину та його гомологів, хіноліну та його гомологів та багатьох інших.

Відходи після переробки коксової смоли застосовують у будівництві доріг, будівельної промисловості, як паливо.