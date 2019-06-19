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Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

STYLERЖиття    19.06.2019 - 10:31
Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування
Дарія Лук'яненко пропала під Одесою (колаж: РБК-Україна)

Пошуки 11-річної Даші Лук'яненко, яка зникла в Одеській області, тривають шосту добу

Дарія Лук'яненко зникла 13 червня в смт Іванівка Одеської області. 11-річна дівчинка пропала у проміжку з 13:41 до 14:24. Вона йшла по дорозі з ринку, де працює її мама, в напрямку школи на заняття з хореографії. Всі подробиці зникнення і пошуків далі в матеріалі Styler.

Відомо, що Дашу Лук'яненко могли викрасти десь на середині шляху. За словами сестри дівчинки, від мами вона пішла в гарному настрої. А батько не на камеру розповів, що в школі танців у цей день була запланована генеральна репетиція перед важливим виступом. Сварок у родині не було. Ці факти виключають втечу 11-річної дитини від батьків.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко пропала під Одесою (маршрут дівчинки, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Коли батьки дізналися, що дочка не дійшла до танцювального гуртка, стали самостійно розшукувати дитину. Після безрезультатних пошуків близько 21:00 родичі звернулися в поліцію.

Далі почалися активні пошуки. Близько півтисячі осіб, у складі солдатів Нацгвардії, найкращих правоохоронців, кінологів та волонтерів обшукували околиці, прочісували поля, яри, дороги. До пошуку залучили водолазів, які досліджували водойми, а з неба Дашу шукали літаки місцевого аероклубу.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Пізніше стало відомо, що Даша по дорозі до школи вела пряму трансляцію Instagram, яка обірвалася в момент зникнення, а телефон дівчинки майже відразу відключився. Правоохоронці намагаються відновити відео, яке автоматично видаляється через добу.

Після опитування сотень свідків знайшовся чоловік, який живе неподалік від місця зникнення. Він розповів, що почув різкий тривалий крик чи то дитячий, чи то жіночий, який тривав близько хвилини. Подумавши, що на когось напали бродячі собаки, чоловік кинувся на пошуки лопати, щоб відбити собак. Коли ж вибіг на вулицю, на місці вже нікого не було.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко пропала у Одеській області (зона пошуку дівчинки, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

На четвертий день фаза активних пошуків переросла в оперативну роботу. Правоохоронці припустили, що дівчинку могли вивезти за межі села. Стали відслідковуватися автомобілі, виконуються Іванівку під час зникнення Даші.

У мережі став гуляти знімок автомобіля ВАЗ, на якому імовірно вивезли Дашу. Однак правоохоронці не підтвердили і не спростували причетність авто до зникнення Даші. А волонтери назвали дану інформацію абсолютним фейком.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарію Лук'яненко шукають під Одесою (автомобіль, на якому могли відвезти дитину, скрін: YouTube/ТСН)

Знайшовся і шахрай, раніше судимий чоловік, який вирішив підзаробити на убитих горем батьків. Він подзвонив мамі Даші і зажадав 10 тисяч доларів за інформацію про її дочки.

Однак, як і слід було очікувати, ніякої інформацією він не володів. Правоохоронці оперативно встановили особу афериста і затримали його.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко пропала під Одесою (вимагач грошей, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

У процесі пошуків 11-річної Даші Лук'яненко правоохоронці зробили дві жахливі знахідки. На кладовищі вони натрапили на свіжовириту могилу без хреста. Там виявили похованого без дозволу чоловіка 1961 року народження. При відсутності рідних його поховали таким варварським способом, перемотавши ноги скотчем.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко пропала під Одесою (місце поховання невідомого, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Пізніше на узбіччі однієї з доріг волонтери виявили чоловічий палець. Фрагмент людського тіла був загорнутий в целофановий пакет. Там же знаходилася чоловіча одяг, канати і покривало з кривавими плямами. В даний час ще не відомо, чи є зв'язок між пальцем дорослої людини і зникненням дівчинки.

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко (фото: facebook.com)

Ще раз нагадуємо прикмети дівчинки. Даші Лук'яненко на вигляд 11-13 років, у неї худорляву статуру, русяве довге волосся і карі очі. Вона була у футболці білого кольору з малюнком фламінго, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнобарвною "лускою".

Загадкове зникнення 11-річної Даші: всі подробиці розслідування

Дарія Лук'яненко (фото: od.npu.gov.ua)

До речі, недобросовісні торговці під час активної пошукової операції в Іванівці наживалися на учасників пошукової групи, накручуючи вдвічі ціни на каву і воду.

Раніше ми писали, що в Одесі пропала ще одна дівчинка. 13-річна Вікторія Городоцька покинула дитячий центр в середу, 18 червня.

Також повідомлялося, що після зникнення Даші правоохоронці зробили важливе попередження для батьків.

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