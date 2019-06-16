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Шукають 500 людей, кінологи і водолази: що відомо про зниклу 11-річну одеситку

STYLERЖиття    16.06.2019 - 17:11
Шукають 500 людей, кінологи і водолази: що відомо про зниклу 11-річну одеситку
Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (фото: npu.gov.ua)

Дар'ю Лук'яненко не можуть знайти вже більше трьох діб

Дар'я Лук'яненко загадково зникла в четвер, 13 червня. 11-річна мешканка смт Іванівка Одеської області вирушила вдень на танцювальний гурток, останній раз камера відеоспостереження зафіксувала дівчинку о 14:00 того ж дня, тоді ж обірвався і телефонний зв'язок з дитиною. У пошуковій операції задіяно більше 500 осіб, серед них Нацгвардія, кінологи, авіація і водолази.

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав на своїй Facebook-сторінці, що Даша Лук'яненко зникла в проміжок з 13:41 до 14:24 13 червня. На даний момент були опитані практично всі три тисячі жителів Іванівки, але ніхто не зміг дати будь-якої інформації, яка допомогла б у пошуках.

Шукають 500 людей, кінологи і водолази: що відомо про зниклу 11-річну одеситку

Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В'ячеслав Аброськін ще раз звернувся до всіх, хто володіє якими-небудь відомостями про долю дитини після 14:00 13 червня, зателефонувати "102".

В даний момент дівчинку шукають більше 500 людей. Серед них військові Національної гвардії, кінологи, авіація і водолази. Пошуки не припиняються навіть вночі, люди прочісують кожен клаптик землі у місті та його околицях.

Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (фото: npu.gov.ua)

Сергій Шахет, керівник слідчого управління ГУ Національної поліції України в Одеській області, говорить, що до розслідування залучили найкращих співробітників. Правоохоронці, військові, рятувальники ДСНС і волонтери прочісують поля, лісосмуги, обстежують водойми. Кінологи з собаками обстежують кожну ділянку, з повітря територію продивляються літаки місцевого аероклубу, добровольці оглядають занедбані будинки.

"Складно сказати, де ми ще не шукали - обійшли дуже багато місць: яри, річки, протоки під мостами...", - каже волонтер Ірина Сьомкіна.

Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (фото: npu.gov.ua)

Тим часом у поліції підозрюють найгірше. Там відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Дівчинці на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, русяве довге волосся і карі очі. Вона була у футболці білого кольору з малюнком фламінго, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнобарвною "лускою".

Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (фото: npu.gov.ua)

При отриманні будь-якої інформації про дитину поліція просить негайно повідомити по спецлінії "102".

Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (відео: npu.gov.ua)

Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці під Одесою (відео: npu.gov.ua)

Нагадаємо, що під Одесою 8 червня пропав 11-річний хлопчик. Імовірно, дитина може знаходитися в Одесі.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом у Фастові пропав 10-річний школяр.

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