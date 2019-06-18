Могли вивезти: поліція шукає автомобіль викрадачів 11-річної Даші (відео)

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою - дівчинку могли вивезти (колаж: РБК-Україна)

Дар'я Лук'яненко зникла посеред дня в смт Іванівка

Дар'ю Лук'яненко шукають вже п'яту добу в смт Іванівка Одеської області та околицях. Загони з близько півсотні осіб у складі кращих правоохоронців, військових Нацгвардії, кінологів, водолазів оглянули кожен куточок в Іванівці, починаючи від імовірного місця зникнення дитини. Зараз загонів людей вже не видно, в поліції припускають, що 11-річну Дашу кудись вивезли, повідомляє ТСН.

Справа про зникнення Даші почала обростати чутками. Знайшлися навіть шахраї, які вимагали 10 тисяч доларів за інформацію про дівчинку. Поліція швидко зреагувала і затримала аферистів.

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою - дівчинку могли вивезти на авто (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Зараз правоохоронці відстежують автомобілі, які проїжджали через Іванівку під час зникнення Даші. А у соцмережах поширюють фото однієї з машин, яку зняла камера на виїзді з райцентру. А рідні дівчинки цілодобово чергують в поліції.

Правоохоронці кажуть, що пошуки не припиняються, зараз проводиться оперативна робота. В небо піднімаються літаки з камерами.

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою (імовірна машина викрадачів, скрін: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, Даша Лук'яненко зникла в проміжок з 13:41 до 14:24 13 червня. Вона йшла по дорозі від ринку, де працює її мама, до танцювального гуртка. Відомо, що дівчинка вела прямий ефір в Instagram в той час, як сталося викрадення. Зараз поліція намагається відновити відео, зникле через добу після публікації.

Мешканці прилеглих будинків кажуть, що почули різкий тривалий крик. Дехто вибіг, подумавши, що на дитину напала собака, але в той момент Даші вже не було на вулиці.

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою - дівчинку могли вивезти на авто (фото: od.npu.gov.ua)

Батько Даші Лук'яненко розповів, що вона не могла сама нікуди поїхати, оскільки у неї повинна була відбутися генеральна репетиція на танцювальному гуртку перед виступом, і ця подія для дівчинки була дуже важливою.

Раніше також повідомлялося, що в сім'ї не було сварок, і Даша йшла від мами в гарному настрої.

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою - дівчинку могли вивезти на авто (відео: YouTube/ТСН)

Даші на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, русяве довге волосся і карі очі. Вона була у футболці білого кольору з малюнком фламінго, рожевих шортах, чорних сандалях. При ній була сумка з різнобарвною "лускою".

Дар'я Лук'яненко пропала під Одесою - дівчинку могли вивезти на авто (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що через зникнення 11-річної Даші Лук'яненко поліція зробила важливе попередження для батьків.

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