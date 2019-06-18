Наживаються на горі: як торговці заробляють на пошуках 11-річної Даші

Дар'я Лук'яненко зникла під Одесою (колаж: РБК-Україна)

Пошуки 11-річної Даші поки не дали результатів

Дар'я Лук'яненко зникла в четвер, 13 червня, в смт Іванівка Одеської області. Пошуки дитини безперервно тривають протягом п'яти діб. У перші кілька діб близько півсотні осіб у складі нацгварійців, правоохоронців, кінологів, водолазів та волонтерів обшукували місце зникнення і околиці. У той же час недобросовісні торговці знайшли спосіб, як нажится на людському горі, пише одеське видання "Думська".

Відзначимо, що зараз пошуки 11-річної дівчинки перейшли в оперативну фазу. На вулицях та околицях Іванівки вже не видно загонів людей. Але в самий розпал пошукових заходів у місцевих кафе і магазинах іванівські торгівці підняли майже удвічі ціни на каву і воду.

Дар'я Лук'яненко зникла під Одесою (колаж: РБК-Україна)

Нині правоохоронці перевіряють автомобілі, які 13 червня виїжджали з Іванівки, а в мережі поширюють фото автомобіля імовірних викрадачів. Солдати Нацгвардії і волонтери оглядають місцевість біля Київської траси. Поки що жодних слідів дитини виявити не вдалося.

Нагадаємо, Даша Лук'яненко зникла в проміжок з 13:41 до 14:24 13 червня. Вона йшла по дорозі від ринку, де працює її мама, до танцювального гуртка. По дорозі дівчинка вела прямий ефір в Instagram. Жителі прилеглих будинків кажуть, що почули різкий тривалий крик, але коли вибігли, дівчинки вже не було.

Дар'я Лук'яненко зникла під Одесою (фото: od.npu.gov.ua)

Даші на вигляд 11-13 років, у неї худорлява статура, довге волосся русявого кольору і карі очі. На ній була футболка білого кольору з малюнком фламінго, рожеві шорти, чорні сандалі. При дівчинці була маленька сумка з різнобарвними паєтками.

Дар'я Лук'яненко зникла під Одесою (фото: od.npu.gov.ua)

До речі, знайшлися навіть шахраї, які вимагали 10 тисяч доларів за інформацію про дівчинку. Поліція швидко зреагувала і затримала аферистів.