"Задумался продать все свои машины". Волошин показался в новой стране и рассказал о дальнейших планах

Скандальный блогер Александр Волошин, который на днях сообщил о побеге из Украины в Польшу, изменил свое местонахождение и рассказал, что планирует делать дальше.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.
Так, по словам Александра, он находится в Испании, городе Валенсия, где планирует быть неделю.
"Надо сделать здесь документы, чтобы можно было больше трех недель в Европе находиться", - отметил блогер.
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Также он заговорил об изменениях, которые происходят в нем после переезда в другую страну.
"В Украине очень развит культ "понтов", а если быть честным с собой - мне это не было близко никогда, но чтобы существовать в обществе, я себя убедил, что я кайфую от этих тачек, шмоток, ресторанов и т.д", - поделился Волошин.
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Более того, предприниматель даже задумывается о том, чтобы продать все свои авто и пользоваться арендой.
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К слову, долгое время в сети обсуждали исчезновение Александра Волошина из информационного пространства. Он удалил все публикации и видео с YouTube-канала, перестал выходить на связь.
Позже он был замечен в одном из аэропортов Испании. После бурных обсуждений среди пользователей Александр внезапно появился и подтвердил, что уехал за границу, заявив, что не вернется в Украину, "пока эта система у власти".
Однако как именно Волошин покинул страну, остается неизвестным.
Ранее Александр выдал "размышления" о "жизни в клетке".
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