Нащо ці подразники? Суд прийняв рішення у справі учасниці АТО "Пуми"

Суд залишив ветеранку АТО Інну Грищенко під арештом (Фото: колаж РБК-Україна)

Ветеранці Інні Грищенко інкримінують співучасть у замаху на вбивство

Ветеранку АТО Інну Грищенко з позивним "Пума", заарештовану в Києві 5 листопада, залишили під вартою. Відповідне рішення ухвалив Печерський суд 28 листопада, не задовольнивши апеляційну скаргу захисту, передає Hromadske.

Сам же розгляд питання судді переносили до цього тричі.

Як написав адвокат Маси Найєм (брат екс-нардепа і журналіста Мустафи Найєма) на своїй сторінці в Facebook, прокурор наполягав, що Грищенко вийшовши з СІЗО може втекти від правоохоронців, тому що була учасницею бойових дій на Донбасі.

Ветеранка АТО Інна Грищенко з позивним "Пума" (Фото: facebook.com)

"Суддя: - Прокурор, які докази наявності ризиків, яких можна запобігти обранням запобіжного заходу?

Прокурор: - Вона ветеран АТО, тому може переховуватись від органів слідства.

Шановний прокурор не знає, мабуть. Але я теж ветеран АТО. Можна ж було придумати щось інше, інший ризик. Нащо ці подразники?" - написав адвокат.

Користувачі мережі обурюються таким рішенням суддів та вбачають у цьому свідому "демонізацію" захисників України, які воювали проти окупантів на Донбасі.

Ну всі ж розуміють, навіщо вони це роблять. І навіщо судять Марченко - теж все розуміють.

Свідома демонізація ветеранів і деморалізація армії.

Ветеранів бояться і знищують, це було при всіх правителях, владу цікавить, щоб була корупція, наркотики, рейдерство... поліцейська держава вимагає знищення не ворогів України, а патріотів - так краще їм жити і грабувати країну...

Суд залишив ветеранку АТО Інну Грищенко під арештом (Скрін коментарів facebook.com/MasiNayyem)

Зазначимо, що раніше в пресі висловлювалося припущення, що арешт ветеранів Інну Грищенко та ще чоловіка Владислава з позивним "Буча" може бути пов'язаний з розслідуванням справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Ветеранка АТО Інна Грищенко та її чоловік Владислав входили до складу ДУК "Правий сектор" (Фото: facebook.com)

"Пумі" інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Косові (Івано-Франківська область) у 2018 році. За версією слідства, підприємця збиралися підірвати.