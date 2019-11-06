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Тримається на висоті: новий поворот у справі про арешт учасниці АТО "Пуми" (фото)

STYLERЖиття    06.11.2019 - 18:27
Тримається на висоті: новий поворот у справі про арешт учасниці АТО "Пуми" (фото)
Суд обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко (Фото: колаж РБК-Україна)

Ветерана АТО Інну Грищенко звинувачують у співучасті в замаху на вбивство

У Києві суд обрав запобіжний захід заарештованій Інні Грищенко - ветерану АТО з позивним "Пума". 6 листопада в Печерському суді їй оголосили 60 діб під вартою. Про це розповів блогер Назар Приходько на своїй Facebook-сторінці.

Також він опублікував в мережі фото заарештованої із залу суду.

За його словами, Грищенко тримається на висоті.

Суд обрав запобіжний захід ветерану АТО Інні Грищенко (Фото: facebook.com/pumamgo)

На суд до "Пуми" приїхали адвокати Масі Найєм (брат екс-нардепа і журналіста Мустафи Найєма) та Віталій Коломієць.

Відомо, що жінці-ветерану АТО інкримінують співучасть у замаху на вбивство.

Ветеран АТО Інна Грищенко з позивним "Пума" входила до складу ДУК "Правий сектор" (Фото: facebook.com)

Кілька тижнів тому в Одесі заарештували її чоловіка Владислава - кіборга з позивним "Буча" звинувачують у замаху на вбивство бізнесмена в Косові (Івано-Франківська область) у 2018 році. Як уточнили в мережі, йдеться про статті 115 частина 5, 6, 11, 12 і стаття 15 КК.

Тримається на висоті: новий поворот у справі про арешт учасниці АТО &quot;Пуми&quot; (фото)

Раніше заарештували чоловіка Інни Грищенко Владислава - кіборга підозрюють у замаху на вбивство (Фото: facebook.com)

Крім того, в центрі столиці на Софіївській провели обшук піцерії, яку заснували ветерани АТО. За словами засновника Veterano Group Леоніда Остальцева, у його помічника Дмитра Терещенко також відбулися обшуки.

Тримається на висоті: новий поворот у справі про арешт учасниці АТО &quot;Пуми&quot; (фото)

Інна Грищенко проходила у справі свого чоловіка Владислава як свідок, але потім її статус змінили на підозрювану у співучасті (Фото: facebook.com)

Інна Грищенко пішла на фронт воювати проти окупантів на Донбасі добровольцем. Вона входила до складу ДУК "Правий сектор". Її чоловік Владислав Грищенко захищав Донецький аеропорт.

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