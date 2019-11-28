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Зачем эти раздражители? Суд принял решение по делу участницы АТО "Пумы"

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 19:18
Зачем эти раздражители? Суд принял решение по делу участницы АТО "Пумы"
Суд оставил ветерана АТО Инну Грищенко под арестом (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ветерану Инне Грищенко инкриминируют соучастии в покушении на убийство

Ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума", арестованную в Киеве 5 ноября, оставили под стражей. Соответствующее решение принял Печерский суд 28 ноября, не удовлетворив апелляционную жалобу защиты, передает Hromadske.

Само же рассмотрение вопроса судьи переносили до этого три раза.

Как написал адвокат Маси Найем (брат экс-нардепа и журналиста Мустафы Найема) на своей странице в Facebook, прокурор настаивал, что Грищенко выйдя из СИЗО может скрыться от правоохранителей, потому что являлась участницей боевых действий на Донбассе.

Зачем эти раздражители? Суд принял решение по делу участницы АТО &quot;Пумы&quot;

Ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума" (Фото: facebook.com)

"Судья: - Прокурор, доказательства наличия рисков, которых можно избежать избранием меры пресечения?

Прокурор: - Она ветеран АТО, поэтому может скрываться от органов следствия.

Уважаемый прокурор не знает, наверное. Но я тоже ветеран АТО. Можно же было придумать что-то другое, другой риск. Зачем эти раздражители?" - написал адвокат.

Пользователи сети возмущаются такому решению судей и видят в этом сознательную "демонизацию" защитников Украины, которые воевали против оккупантов на Донбассе.

  • Ну все же понимают, зачем они это делают. И зачем судят Марченко - тоже все понимают.
  • Сознательная демонизация ветеранов и деморализация армии.
  • Ветеранов боятся и уничтожают, это было при всех правителях, власть интересует, чтобы была коррупция, наркотики, рейдерство... полицейское государство требует уничтожения не врагов Украины, а патриотов - так лучше им жить и грабить страну...

Зачем эти раздражители? Суд принял решение по делу участницы АТО &quot;Пумы&quot;

Суд оставил ветерана АТО Инну Грищенко под арестом (Скрин комментариев facebook.com/MasiNayyem)

Отметим, что ранее в прессе высказывалось предположение, что арест ветеранов Инну Грищенко и еще мужа Владислава с позывным "Буча" может быть связан с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Зачем эти раздражители? Суд принял решение по делу участницы АТО &quot;Пумы&quot;

Ветеран АТО Инна Грищенко и ее муж Владислав входили в состав ДУК "Правый сектор" (Фото: facebook.com)

"Пуме" инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область) в 2018 году. По версии следствия, предпринимателя собирались подорвать.

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