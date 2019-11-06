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У Києві заарештували жінку-ветерана АТО з позивним "Пума": усі деталі

STYLERПерсони    06.11.2019 - 10:58
У Києві заарештували жінку-ветерана АТО з позивним "Пума": усі деталі
У Києві заарештували ветерана АТО Інну Грищенко (колаж: РБК-Україна)

Ветаран АТО Ірина Грищенко - дружина кіборга, якого звинувачують у замаху на вбивство

У Києві заарештували ветерана АТО Інну Грищенко з позивним "Пума". У середу, 6 листопада, Грищенко будуть обирати запобіжний захід у Печерському райсуді столиці. Також з Івано-Франківська до Києва повинні привезти Владислава Грищенка, кіборга, обвинуваченого в замаху на вбивство бізнесмена в Косові (Івано-Франківська область).

Про це розповів у Facebook Станіслав Краснов.

"Заарештовано Пуму - Інну Грищенко. Нічого не зрозуміло що і за що.
Зовсім недавно в Івано-Франківську заарештували Влада Грищенка, її чоловіка, якого хочуть перевезти з Франківська в Київ", - пише Краснов.

У Києві заарештували жінку-ветерана АТО з позивним &quot;Пума&quot;: усі деталі

У Києві заарештували ветерана АТО Інну Грищенко (скрін: facebook.com/Krasnov.Stanislav)

Крім того, в Києві відбувся обшук піцерії, на Софіївській, 8, яку заснували ветерани АТО. Леонід Остальцев, засновник Veterano Group, розповів, що у його помічника Дмитра Терещенка також відбулися обшуки.

Терещенка, нібито звинувачують у причетності до замаху на бізнесмена в Косові в 2018 році, за яке у вересні 2019 затримали кіборга Владислава Грищенка, з позивним Буча. Владислав є дружиною Інни, вона три роки тому працювала в одному із закладів Veterano Group.

Неприємно про це говорити але краще я розкажу ніж хтось перекрутити. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформ просторі. Сьогодні у піцерії на Софіівській 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук надав найчесніший і найсправедливіший суд світу - печерський. Одразу пара уточнень: - двері виламали у Дімаса вдома а не в піцерії - по ухвалі мене проконсультували і тепер я знаю що слідак цю ухвалу просив, а суд виписав просто виписав. Дякую за роз'яснення.

Опубліковано Leonid Ostaltsev Вівторок, 5 листопада 2019 р.

У Києві обшукали піцерію Veterano Group (відео: facebook.com/diliriya)

До речі, в холдинг Veterano Group входить ряд закладів: піцерія Pizza Veterano, ресторан Veterano Resto, мережа кав'ярень Veterano Coffee, випічка Veterano Brownie, охоронна фірма Veterano Guard, а також таксі Veterano Cab.

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