Ось навіщо потрібні сірники у воді, де варяться яйця: тепер і ви так будете робити

Майже всі знають, що при варінні яєць в воду потрібно додавати сіль, щоб шкаралупа не тріснула і вміст не вилився в воду. Але мало хто здогадується, що такого ж ефекту можна домогтися, кинувши в воду кілька сірників або зубочисток.

Цікаво, що спосіб дійсно працює за твердженням багатьох любителів готувати. При цьому пояснити, як саме дерево в цьому допомагає, не можуть.

Просто залийте яйця водою і киньте у воду 5-10 сірників (зубочисток).

Через 8-10 хвилин остудіть яйця холодною водою і огляньте їх на наявність тріщин - їх не буде.

Що ще можна додати, щоб уникнути витікання

Деякі любителі таких лайфхаків додають соду, хтось оцет.

Вважається, що все це може допомогти, щоб яйця не потріскалися під час варіння і не витік білок.

Як правильно зварити яйця?

Покладіть яйця в холодну воду з додаванням туди невеликої кількості солі. Варіть їх після закипання води 8-10 хвилин, потім залиште в цій же воді ще на п'ять хвилин. Тільки після цього перемістіть в холодну воду.

Деякі просунуті кулінари йдуть далі, стверджуючи, що і яйця і вода повинні бути однієї, кімнатної температури перед початком варіння.