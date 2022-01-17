Цю грубу помилку при варінні яєць допускають майже всі
Здавалося, що може бути простіше варених яєць? Але і тут є свої тонкощі і нюанси, не враховуючи які можна зіпсувати навіть таку нехитру страву. Як не можна варити яйця, а як робити це правильно - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Про це пише Mamodet.
Найважливіше правило, якого дотримуються професіонали при варінні яєць
Дуже грубою помилкою вважається заливати яйця гарячою водою або опускати їх в окріп.
Адже саме температура грає важливу роль при відварюванні яєць. Рівномірність приготування, текстура залежать від того, якої температури була не тільки вода, але і яйця. Ідеально, коли і вода і яйця однаковою, кімнатної температури.
Ще одне правило, якого дотримуються Профі: яйця перед приготуванням обов'язково очищають від забруднень, відбраковуючи ті, що мають пошкодження шкаралупи.
Ще кілька секретів від шеф-кухарів
Щоб яйце рівномірно проварилося, перш ніж помістити його в каструлю з водою, його можна покатати трохи по столу або ж проколоти в широкій частині основи шпилькою.
Щоб шкаралупа готового яйця добре відставала від білка, в воду додають сіль або соду. А відразу після варіння яйця опускають в холодну воду.
Раніше ми писали, яка типова помилка при варінні яєць робить їх дуже шкідливими.
Крім того фахівці розповіли, що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць.