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Ось що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць

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Субота 12 червня 2021 07:15
Ось що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць Фото: ось що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, що станеться з організмом, якщо повністю відмовитися від вживання в їжу курячих яєць. І ці зміни, запевняють експерти, не з приємних.

Про це пише ukrhealth.

Ви не будете відчувати ситість

При відмові від яєць скорочуються калорії в раціоні, при цьому ви будете відчувати більший голод. Адже яйця багаті білком, що сприяє почуттю ситості.

Брак поживних речовин

Якщо ви виключаєте яйця зі свого раціону, ви також можете втратити деякі важливі поживні речовини. Справа в тому, що величезна частина з них міститься в яєчних жовтках. Яйця багаті вітамінами A, D, E і K, а також корисними для серця жирними кислотами омега-3.

Втрата м'язів

Виключення з раціону такого джерела білка, як яйця, може знизити ефективність тренувань. Яйця містять лейцин, амінокислоту, важливу для синтезу м'язової маси, яка скорочується з віком.

Холестерин може залишитися на колишньому рівні

Хоча яйця є джерелом холестерину, відмова від них може не вплинути на ваш рівень. Справа в тому, що лише 20% холестерину ми отримуємо з їжею, інші 80% виробляє наша печінка.

Раніше лікарі розповіли, кому не можна їсти яйця і чому.

Також експерти повідомили, що станеться з організмом, якщо часто пити пиво.

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