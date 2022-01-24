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Вот зачем нужны спички в воде, где варятся яйца: теперь и вы так будете делать

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 22:15
Вот зачем нужны спички в воде, где варятся яйца: теперь и вы так будете делать Фото: Зачем нужны спички в воде, где варятся яйца (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Почти все знают, что при варке яиц в воду нужно добавлять соль, чтобы скорлупа не треснула и содержимое не вылилось в воду. Но мало кто догадывается, что такого же эффекта можно добиться, бросив в воду несколько спичек или зубочисток.

Об этом пишут Belnovosti.

Интересно, что способ действительно работает по утверждению многих любителей готовить. При этом объяснить, как именно дерево в этом помогает, не могут.

Просто залейте яйца водой и бросьте в воду 5-10 спичек (зубочисток).

Через 8-10 минут остудите яйца холодной водой и осмотрите их на наличие трещин - их не будет.

Что еще можно добавить, чтобы избежать вытекания

Некоторые любители таких лайфхаков добавляют соду, кто-то уксус.

Считается, что все это может помочь, чтобы яйца не потрескались во время варки и не вытек белок.

Как правильно сварить яйца?

Положите яйца в холодную воду с добавлением туда небольшого количества соли. Варите их после закипания воды 8-10 минут, затем оставьте в этой же воде еще на пять минут. Только после этого переместите в холодную воду.

Некоторые продвинутые кулинары идут дальше, утверждая, что и яйца и вода должны быть одной, комнатной температуры перед началом варки.

Ранее мы писали, какую грубую ошибку при варке яиц допускают практически все кулинары.

Кроме того специалисты рассказали, что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц.

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