Назван скрытый ингредиент в продуктах "без сахара", который может быть ядом

В мире, где здоровье является приоритетом для многих, продукты, обозначенные как "без сахара", кажутся привлекательным вариантом. Однако эти этикетки могут вводить в заблуждение и не всегда указывать на то, что продукт действительно здоровый.

Какой ингредиент в таких продуктах может быть вреднее сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Почему товары "без сахара" могут быть вредными?

Очень часто производители товаров с этикетками "без сахара" прибегают к скрытым ингредиентам, которые могут нанести еще больший вред здоровью.

Искусственные подсластители являются одними из самых распространенных ингредиентов продуктов "без сахара". Несмотря на то, что они разработаны, чтобы обеспечить сладость без калорий, регулярное потребление может изменить метаболизм, негативно повлиять на микробиоту кишечника и увеличить аппетит к сладкой пище.

Чем "грозят" искусственные подсластители:

повышение уровня сахара в крови натощак и гликированного гемоглобина HbA1c9;

непереносимости или снижения толерантности к глюкозе;

возникновение невосприимчивости или резистентности к инсулину;

истощение бета-клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, и возникновение преддиабета 2 типа;

накопление висцерального жира;

повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения печени.

Почему важно читать этикетки?

Важно внимательно читать этикетки продуктов перед их покупкой. Продукт может быть обозначен как "без сахара", но это не гарантирует, что он полезен.

Выбор цельной, натуральной пищи всегда является лучшим выбором для поддержания сбалансированного питания и заботы о нашем здоровье в долгосрочной перспективе. Быть информированным и принимать сознательные решения являются ключевыми для того, чтобы не попасться на обманчивые ярлыки.