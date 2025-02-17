Ученые объяснили, почему человек сердится, когда голоден "как волк": есть три причины

Знакомо ли вам чувство голода в сочетании с плохим настроением? Почему голодный человек сердится? Психологи из Университета Англии Раскина исследовали эту связь.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Почему голодный человек злой?

Согласно одному исследованию, проведенному психологами из Университета Англии Раскин, между голодом и злостью существует связь. Эксперты объясняют, что это оправдано.

"Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что ощущение голода и злости реальны", - говорит один из экспертов.

Они добавляют, что это ощущение настолько реальное, что "голод ассоциировался с большей злостью и раздражительностью и меньшим удовольствием в нашей выборке в течение трехнедельного периода".

Голод из-за низкого уровня сахара в крови

Одной из причин голода и гнева может быть низкий уровень сахара в крови. Одно исследование изучало уровень глюкозы в течение 21 дня подряд, который измеряли каждое утро перед завтраком и каждый вечер перед сном.

Для самоконтроля нужна энергия, и эта энергия частично обеспечивается глюкозой. Глюкоза вырабатывается из питательных продуктов, которые превращаются в нейромедиаторы, которые обеспечивают энергией процессы в мозге, объясняют ученые. Исследователи пришли к выводу, что если люди, которые сидят на диете, едят недостаточно, уровень глюкозы у них снизится. Это может привести к уменьшению энергии для контроля раздражительных реакций.

Влияет ли гормон счастья на чувство голода?

Чувствуешь ли ты себя счастливым после еды? Оказывается, это связано с серотонином, гормоном счастья.

"Снижение уровня сахара в крови приводит к снижению уровня энергии, и мозг перестает вырабатывать серотонин, который повышает настроение", 0 говорит диетолог Чандни Вадгама.

Эксперт объясняет, что этот нейромедиатор играет большую роль в стабилизации настроения. Его низкий уровень может объяснить, например, неспособность сосредоточиться на хороших вещах в моменты плохого настроения, связанного с голодом.

Как голод влияет на мозг?

В этом же исследовании ученые также обращают внимание на гормон голода - грелин. Он сигнализирует вашему мозгу, что вам нужно поесть, и таким образом увеличивает ваше желание есть.

Голод может быть не единственным способом воздействия на эмоциональные и поведенческие результаты; Вполне вероятно, что физиологические и нейронные изменения, лежащие в основе чувства голода, также вызывают негативные эмоциональные состояния, объясняют исследователи.

Как избавиться от чувства голода?

Чувство голода, пожалуй, не то, о чем вы должны обсуждать со своим семейным врачом, но если вы принимаете определенные лекарства, имеете заболевания, имеете недостаточный вес или у вас диагностировано недоедание, имейте это в виду.

"Люди, страдающие метаболическими стрессовыми факторами, такими как диабет, заболевания поджелудочной железы или печени, а также синдромы надпочечниковой недостаточности, особенно подвержены риску осложнений или побочных эффектов низкого уровня сахара в крови из-за неадекватного контррегуляторного ответа", - говорит гастроэнтеролог клиники Кливленда Кристин Ли.

Врач рекомендует много спать, пить достаточно воды, регулярно заниматься спортом и есть несколько раз небольшими порциями в течение дня или следить за тем, чтобы завтрак, обед и ужин были сытными и питательными.

Она также советует избегать вредной пищи, которая может вызвать дальнейшее падение сахара. Вместо этого выбирайте продукты, богатые питательными веществами и клетчаткой. Также стоит иметь под рукой полезный перекус, чтобы избежать этого неприятного ощущения.