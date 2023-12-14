"За что мы боремся в Украине?" Путин проигнорировал правдивые вопросы о войне и жизни в России

В России состоялась конференция диктатора Путина под названием "Итоги года". Мероприятие также предусматривает "прямую линию" с гражданами РФ, которые могут задать президенту вопрос. Однако нынешние вопросы публики показали, что ее жизнь не так сладка, как представляют росСМИ.

Большинство вопросов не выводилось на большой экран, однако один из них все же попался на глаза прессы. В нем автор интересуется, почему реальность политиков РФ отличается от действительности самих жителей.

Скриншот

В эфир пропагандистского канала попали также другие вопросы от граждан, которые никогда не поставят на РосТВ:

"Когда закончится война? Когда будет мир? Когда будут мирные переговоры?"

"Как переехать в ту Россию, которую показывают по "Первому" каналу?"

"За что наша страна борется в Украине?"

"Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?"

"Почему, переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым - это Россия?"

Людей также интересует, почему в России так высоки цены. К примеру, в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей, что эквивалентно почти 225 гривнам.

Скриншот

Что еще наговорил Путин

Диктатор заявил, что на войну против Украины "собирает" примерно полмиллиона россиян. Однако при этом вторая волна мобилизации в РФ не планируется.

Также Путин захотел сверкнуть знаниями истории и высказываниями известных людей, но ошибся. Он использовал цитату якобы Отто фон Бисмарка о том, что войны выиграют учителя и священники.

Однако эти слова приписывают Бисмарку ошибочно. На самом деле они принадлежат профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю.