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"За что мы боремся в Украине?" Путин проигнорировал правдивые вопросы о войне и жизни в России

Россия, Четверг 14 декабря 2023 12:43
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"За что мы боремся в Украине?" Путин проигнорировал правдивые вопросы о войне и жизни в России Путин провел пресс-конференцию "Итоги года" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В России состоялась конференция диктатора Путина под названием "Итоги года". Мероприятие также предусматривает "прямую линию" с гражданами РФ, которые могут задать президенту вопрос. Однако нынешние вопросы публики показали, что ее жизнь не так сладка, как представляют росСМИ.

РБК-Украина (проект Styler) публикует правдивые вопросы россиян, которые диктатор решил проигнорировать.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы "Крымский ветер", "Инсайдер".

Большинство вопросов не выводилось на большой экран, однако один из них все же попался на глаза прессы. В нем автор интересуется, почему реальность политиков РФ отличается от действительности самих жителей.

&quot;За что мы боремся в Украине?&quot; Путин проигнорировал правдивые вопросы о войне и жизни в России

Скриншот

В эфир пропагандистского канала попали также другие вопросы от граждан, которые никогда не поставят на РосТВ:

  • "Когда закончится война? Когда будет мир? Когда будут мирные переговоры?"
  • "Как переехать в ту Россию, которую показывают по "Первому" каналу?"
  • "За что наша страна борется в Украине?"
  • "Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?"
  • "Почему, переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым - это Россия?"

Людей также интересует, почему в России так высоки цены. К примеру, в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей, что эквивалентно почти 225 гривнам.

&quot;За что мы боремся в Украине?&quot; Путин проигнорировал правдивые вопросы о войне и жизни в России

Скриншот

Что еще наговорил Путин

Диктатор заявил, что на войну против Украины "собирает" примерно полмиллиона россиян. Однако при этом вторая волна мобилизации в РФ не планируется.

Также Путин захотел сверкнуть знаниями истории и высказываниями известных людей, но ошибся. Он использовал цитату якобы Отто фон Бисмарка о том, что войны выиграют учителя и священники.

Однако эти слова приписывают Бисмарку ошибочно. На самом деле они принадлежат профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю.

Ранее мы рассказывали, каким заявлением о Путине снова оконфузился Илон Маск.

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