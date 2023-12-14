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"Путин - неплохой мужик". Илон Маск вновь ошарашил заявлением

Четверг 14 декабря 2023 10:48
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"Путин - неплохой мужик". Илон Маск вновь ошарашил заявлением Фото: Илон Маск высказался о Путине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американский предприниматель, миллиардер и владелец компании SpaceX и социальной сети Х (известной ранее как Twitter) Илон Маск снова оскандалился своими заявлениями. На этот раз он сказал, что у россиян - отменное чувство юмора, а Владимир Путин - "неплохой мужик".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию в социальной сеть X, запись которой опубликовали в соцсетях.

Новый скандал с Илоном Маском

Во время прямой трансляции миллиардер заявил, что он знает, что россияне делают о нем мемы, но ему это нравится, ведь у них "особенное чувство юмора".

"Мне нравятся эти ребята. Я не против получить российский паспорт потом", - сказал Маск о россиянах.

Миллиардер отметил, что, если закрыть глаза на качества диктатора у Путина, то он ему нравится.

"Если отбросить предвзятость и диктаторские замашки и империализм - он неплохой мужик", - сказал бизнесмен.

"Он любит свою страну и действует в ее интересах", - добавил он.

Напомним, что это уже далеко не первый раз, когда Илон Маск шокирует пользователей своими заявлениями. Он постоянно погружается в скандалы, которые постоянно обговаривают в сети.

Ранее Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды.

Напомним, ранее Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно".

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