С каждым днем руин все больше. Как сейчас выглядит уничтоженная россиянами Авдеевка (фото)

Авдеевка расположена в 13 километрах от Донецка, она стала еще одной жертвой российской армии. Городок практически полностью уничтожен оккупантами, которые пытаются его захватить еще с 2014 года - сначала силами так называемой ДНР, а со 2022 года - регулярными войсками РФ.

О том, как выглядит сейчас Авдеевка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военных фотографов Владиславы и Константина Либеровых в Instagram .

Как сейчас выглядит Авдеевка

"Колонны разбитой вражеской техники, сплошные руины и не стихающие звуки прилетов и работающей артиллерии: так сегодня выглядит город Авдеевка", - пишут фотографы.

Они отмечают, что почти каждый день наши защитники отбивают вражеские штурмы. Тактика россиян взять город большими колоннами провалилась, поэтому сейчас враг пытается атаковать малыми группами.

"Похожую картину мы видели в Бахмуте: город тупо забрасывают "мясом". Сейчас до города осталась одна дорога, которая примерно в 1,5 км от врага, поэтому, несмотря на снег и гололедицу, проносимся на высокой скорости. FPV-дронам безразличны погодные условия, они летают и днем, и ночью, и в снежную погоду", - добавляют Либеровы.

Вот так сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)

На кадрах можно увидеть, что от города остались только развалины. Многоэтажки уничтожены, инфраструктура - разбита. При этом фотографы отмечают, что с каждым днем руин становится больше.

"Мы дважды срочно спускаемся в подвал: передают ракетную опасность и заход вражеской авиации. Через несколько минут издалека слышим мощные взрывы, сегодня бьют не по нашему сектору, но в районе, где мы прячемся, также ни одного уцелевшего здания", - пишут Либеровы.

Также они отмечают, что поля вокруг города настолько обстреляны, что напоминают решето.

"Плотность артиллерийских обстрелов по пехоте трудно и страшно представить. Потери врага на этом направлении колоссальны, но проблема в том, что они не считают людей. Сколько бы ни полегло - для них не будет много, они продолжат перемалывать свой личный состав об обороне города, надеясь, что последняя в какой-то момент в конце концов дрогнет", - делятся фотографы.

Вот так сейчас выглядит Авдеевка (фото: Instagram/libkos)