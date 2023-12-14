"За що ми боремося в Україні?" Путін проігнорував правдиві питання про війну та життя в Росії

У Росії відбулася конференція диктатора Путіна під назвою "Итоги года". Захід також передбачає "пряму лінію" з громадянами РФ, які можуть поставити президенту запитання. Однак цьогорічні запитання публіки показали, що її життя не таке солодке, як подають росЗМІ.

Більшість запитань не виводили на великий екран, однак одне з них все ж потрапило на очі преси. У ньому автор цікавиться, чому реальність політиків РФ відрізняється від дійсності самих мешканців.

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В ефір пропагандистського каналу потрапили також інші запитання від громадян, які ніколи не поставлять на росТБ:

"Коли закінчиться війна? Коли буде мир? Коли будуть мирні перемовини?"

"Як переїхати до тієї Росії, яку показують по "Первому" каналу?"

"За що наша країна бореться в Україні?"

"Коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?"

"Чому, переїхавши в Крим через міст, мобільний зв'язок вмикає роумінг, якщо Крим - це Росія?"

Людей також цікавить, чому в Росії такі високі ціни. Наприклад, у Дагестані лоток яєць коштує 550 рублів, що еквівалентно майже 225 гривням.

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Що ще наговорив Путін

Диктатор заявив, що на війну проти України "назбирає" приблизно півмільйона росіян. Однак при цьому друга хвиля мобілізації у РФ не планується.

Також Путін захотів блиснути знаннями історії та висловлюваннями відомих людей, але помилився. Він використав цитату нібито Отто фон Бісмарка про те, що війни виграють вчителі та священники.

Однак ці слова приписують Бісмарку помилково. Насправді вони належать професору географії з Лейпцига Оскару Пешелю.