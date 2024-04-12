Появились два новых способа, как украинцы могут экономить на топливе: детали

В апреле ПриватБанк запустил сразу две акции, которые помогут водителям экономить на топливе. Специальные условия действуют при заправке ОККО и WOG.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальную от ПриватБанка могут стать участником акции.
Для этого нужно:
Участники акции смогут получить кэшбэк 3% от оплаты, но не более 500 грн в месяц (621,12 грн с учетом НДФЛ).
Акция действует с 10 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года.
Участниками акции могут стать клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa от ПриватБанка ("Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальная).
Для участия в акции нужно:
Участники акции при выполнении условий получат скидки на АЗС сети WOG при покупке от 20 до 125 литров горючего:
Акция действует с 8 апреля 2024 года по 16 июня 2024 года.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк запусти акцию, позволяющую получать кэшбэк за покупку товаров.
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