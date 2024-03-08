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Можно выиграть 100 тысяч. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев: детали

Пятница 08 марта 2024 13:20
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Можно выиграть 100 тысяч. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев: детали ПриватБанк запустил выгодную акцию (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк запустил новую акцию для своих клиентов. Ежемесячно участники, которые выполнят все условия, могут выиграть 25 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен.

Обо всех условиях акции рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Кто и как может принять участие в акции

Совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard могут стать участником акции.

Что сделать, чтобы стать участником акции:

  • зарегистрируйтесь на сайте
  • осуществите не менее 7 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24, в том числе через QR-код или кнопку оплаты на сайте, ведущие в Приват24. Каждые 7 платежей - это новый шанс на выигрыш
  • ждите розыгрыша призов ежемесячно

Какое вознаграждение ждет победителей

Ежемесячно будут разыгрываться денежные вознаграждения:

  • 25 тыс. грн (4 победителя в месяц, всего 12 победителей)
  • 50 тыс. грн (2 победителя в месяц, всего 6 победителей)
  • 100 тыс. грн (1 победитель в месяц, всего 3 победителя)

Добавим также, что акция начала действовать с 7 марта и продлится до 6 июня. В акции уже зарегистрировалось почти 500 украинцев.

Можно выиграть 100 тысяч. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев: деталиДля участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Какие платежи принимают участие в акции

В акции принимают участие договорные платежи, осуществленные через меню "Платежи" вебверсии или мобильного приложения Приват24. Также договорные платежи через QR-код и договорные платежи через платежную ссылку или кнопку на сайте.

Примеры участвующих в акции платежей:

  • оплата коммунальных услуг
  • уплата штрафа, налогов
  • оплата обучения в школе/детсаду/вузе
  • благотворительный взнос
  • плата за товары и услуги на счет ФЛП/юридического лица

Читайте также о том, что ПриватБанк изменил условия некоторых переводов денег из-за границы.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу.

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