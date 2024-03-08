Можно выиграть 100 тысяч. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев: детали
ПриватБанк запустил новую акцию для своих клиентов. Ежемесячно участники, которые выполнят все условия, могут выиграть 25 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен.
Обо всех условиях акции рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.
Кто и как может принять участие в акции
Совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard могут стать участником акции.
Что сделать, чтобы стать участником акции:
- зарегистрируйтесь на сайте
- осуществите не менее 7 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24, в том числе через QR-код или кнопку оплаты на сайте, ведущие в Приват24. Каждые 7 платежей - это новый шанс на выигрыш
- ждите розыгрыша призов ежемесячно
Какое вознаграждение ждет победителей
Ежемесячно будут разыгрываться денежные вознаграждения:
- 25 тыс. грн (4 победителя в месяц, всего 12 победителей)
- 50 тыс. грн (2 победителя в месяц, всего 6 победителей)
- 100 тыс. грн (1 победитель в месяц, всего 3 победителя)
Добавим также, что акция начала действовать с 7 марта и продлится до 6 июня. В акции уже зарегистрировалось почти 500 украинцев.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)
Какие платежи принимают участие в акции
В акции принимают участие договорные платежи, осуществленные через меню "Платежи" вебверсии или мобильного приложения Приват24. Также договорные платежи через QR-код и договорные платежи через платежную ссылку или кнопку на сайте.
Примеры участвующих в акции платежей:
- оплата коммунальных услуг
- уплата штрафа, налогов
- оплата обучения в школе/детсаду/вузе
- благотворительный взнос
- плата за товары и услуги на счет ФЛП/юридического лица
Читайте также о том, что ПриватБанк изменил условия некоторых переводов денег из-за границы.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу.