Можно выиграть 100 тысяч. ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев: детали

ПриватБанк запустил новую акцию для своих клиентов. Ежемесячно участники, которые выполнят все условия, могут выиграть 25 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен.

Обо всех условиях акции рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Кто и как может принять участие в акции

Совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard могут стать участником акции.

Что сделать, чтобы стать участником акции:

зарегистрируйтесь на сайте

осуществите не менее 7 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24, в том числе через QR-код или кнопку оплаты на сайте, ведущие в Приват24. Каждые 7 платежей - это новый шанс на выигрыш

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Какое вознаграждение ждет победителей

Ежемесячно будут разыгрываться денежные вознаграждения:

25 тыс. грн (4 победителя в месяц, всего 12 победителей)

50 тыс. грн (2 победителя в месяц, всего 6 победителей)

100 тыс. грн (1 победитель в месяц, всего 3 победителя)

Добавим также, что акция начала действовать с 7 марта и продлится до 6 июня. В акции уже зарегистрировалось почти 500 украинцев.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Какие платежи принимают участие в акции

В акции принимают участие договорные платежи, осуществленные через меню "Платежи" вебверсии или мобильного приложения Приват24. Также договорные платежи через QR-код и договорные платежи через платежную ссылку или кнопку на сайте.

Примеры участвующих в акции платежей: