ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПриватБанк запустил акцию, которая поможет украинцам экономить: как ею воспользоваться

Пятница 29 марта 2024 12:06
UA EN RU
ПриватБанк запустил акцию, которая поможет украинцам экономить: как ею воспользоваться ПриватБанк запустил новую акцию (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк запустил новую акцию для собственных клиентов. Участники могут ежемесячно получать кэшбэк в размере до 500 грн. за покупки одежды, обуви и детских товаров. Акция действует с 29 марта по 29 июня 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Кто и как может принять участие в акции

Участниками акции могут стать совершеннолетние клиенты из ИНН, которые имеют карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальные карты от ПриватБанка.

Что сделать, чтобы стать участником акции:

  • зарегистрируйтесь в акции любым способом - по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, либо на странице акции
  • рассчитывайтесь картой "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальной картой за счет кредитного лимита в магазинах категории "Одежда, обувь и детские товары" и/или на сайте этих магазинов

Какая выгода от акции

Участникам акции будет возвращаться кешбек 3% от стоимости товара, но не более 500 грн в месяц с учетом НДФЛ и ВЗ. В банке отмечают, что они от вашего имени будут платить налоги за кэшбэк.

Выплаты будут проводить раз в неделю на карту клиента.

ПриватБанк запустил акцию, которая поможет украинцам экономить: как ею воспользоватьсяДля участия в акции нужно зарегистрироваться (скриншот)

Какие нюансы нужно учесть

Клиентам ПриватБанка следует учесть, что не все товары принимают участие в акции. В частности, кэшбэк не начисляется за товар, приобретенный в рассрочку, по сервису "Оплата частями" или на условиях потребительского кредита.

Для участия в акции нужно обязательно зарегистрироваться. Уже сейчас это сделали около тысячи украинцев.

Читайте также о том, что клиенты ПриватБанка могут ежемесячно выигрывать до 2500 грн.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк запустил очень выгодную акцию для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
"Наступление" на Харьков, фронт, мобилизация и ротация: главное из интервью Сырского
"Наступление" на Харьков, фронт, мобилизация и ротация: главное из интервью Сырского