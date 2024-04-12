З'явилось два нових способи, як українці можуть економити на пальному: деталі

3% кешбеку за заправлення на ОККО

Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальну від ПриватБанку можуть стати учасником акції.

Для цього потрібно:

зареєструватися в акції будь-яким способом: за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або ж на сторінці акції

розраховуватися на АЗК "ОККО" кредитними коштами карток Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна від ПриватБанку

Учасники акції зможуть отримати кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн на місяць (621,12 грн з урахуванням ПДФО).

Акція діє з 10 квітня 2024 до 30 червня 2024 року.

Для участі в акції потрібно зареєструватись (скриншот)

Знижки до 1,5 грн на літрі пального при заправленні на WOG

Учасниками акції можуть стати клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна).

Для участі в акції потрібно:

заправити авто на АЗС мережі WOG будь-яким пальним від 20 літрів одним чеком

назвати свій номер телефону на касі або показати картку PRIDE

розрахуватися карткою Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна) зручним способом: на касі АЗС, через сервіс WOG PAY або термінал самообслуговування WOG PAY BOX

Учасники акції при виконанні умов отримають знижки на АЗС мережі WOG у разі купівлі від 20 до 125 літрів пального:

1,5 грн - на літр бензину та дизеля

1 грн - на літр газу

Акція діє з 8 квітня 2024 до 16 червня 2024 року.

Для участі у цій акції реєструватись не потрібно (скриншот)