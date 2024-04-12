З'явилось два нових способи, як українці можуть економити на пальному: деталі

У квітні ПриватБанк запустив одразу дві акції, які допоможуть водіям економити на пальному. Спеціальні умови діють при заправці на ОККО та WOG.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку.
Клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальну від ПриватБанку можуть стати учасником акції.
Для цього потрібно:
Учасники акції зможуть отримати кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн на місяць (621,12 грн з урахуванням ПДФО).
Акція діє з 10 квітня 2024 до 30 червня 2024 року.
Учасниками акції можуть стати клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку ("Універсальна"/"Універсальна Gold" або преміальна).
Для участі в акції потрібно:
Учасники акції при виконанні умов отримають знижки на АЗС мережі WOG у разі купівлі від 20 до 125 літрів пального:
Акція діє з 8 квітня 2024 до 16 червня 2024 року.
Раніше ми писали про те, що ПриватБанк запусти акцію, яка дозволяє отримувати кешбек за покупку товарів.
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