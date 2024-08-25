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Юрий Ткач заговорил о планах начать певческую карьеру, а Ирина Билык пообещала ему написать хит

Воскресенье 25 августа 2024 14:36
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Юрий Ткач заговорил о планах начать певческую карьеру, а Ирина Билык пообещала ему написать хит Юрий Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шоумен и юморист Юрий Ткач заявил, что думает о том, чтобы начать певческую карьеру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий комика для программы "Ближче до зірок".

Так, по словам Юрия, он "вынашивает идею" попробовать себя в новом амплуа.

“Могу записать какую-нибудь песенку. Это будет первой ступенькой", - сказал Ткач.

Композицию же для будущего репертуара ему готова написать легенда украинского шоу-бизнеса Ирина Билык.

"Я обещаю. Ну я же Поплавскому написала "Блюз эротических мыслей". Ну Юре Ткачу я точно напишу "Блюз а*уенных мыслей". Это будет вторая серия", - пошутила исполнительница.

Напомним, в 2018 году Юрий даже попробовал себя в "Голосе країни". Он исполнил песню "Я и Сара" Михаила Хомы (Дзидзе) и развернул всех наставников.

Впрочем, когда тренеры начали бороться за Юрия Ткача, тот принял неожиданное решение. После драйвового номера Ткач решил не участвовать в проекте и дать дорогу более талантливым певцам.

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Также известный продюсер неожиданно высказался о Виннике.

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Ирина Билык Юрий Ткач Звезды шоу-бизнеса
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