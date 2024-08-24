Гайтана заговорила о "жизни по совести" и обратилась к украинцам
Певица Гайтана, которая в последнее время попадала в языковые скандалы, обратилась к украинцам. Она решила поздравить фанатов с Днем Независимости, а также высказалась о свободе, совести и уважении.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Гайтаны в Instagram .
Что написала певица
Ко Дню Независимости Гайтана сделала новуб публикацию. И в ней, кроме поздравлений, она оставила "философский" текст.
"Ощущение свободы невозможно украсть у человека, который живет по совести и имеет уважение к свободе других", - написала певица.
"Желаю всем вдохновения, любви и ощущения свободы! С Днем Независимости, Украина", - добавила она.
Свой пост артистка "проиллюстрировала" фотографией в черно-белых цветах. Гайтана наложила на снимок фильтр, почти полностью убравший цвет. По всей вероятности, чтобы подчеркнуть глубину текста под кадром.
Новый снимок Гайтаны (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Языковые скандалы с Гайтаной - что известно
На фоне полномасштабной войны РФ против Украины певица, до этого проживавшая в Киеве, находится за границей. Но где именно сейчас Гайтана - неизвестно.
И в июне этого года певица попала в скандал. Она сделала пост на русском языке, за что ее начали критиковать. Гайтану пристыдили пользователи, а затем она сделала еще один пост, в котором призвала "не ссориться".
Сообщение Гайтаны после скандала (скриншот)
А потом уже в июле певица "засветилась" на концерте. Гайтана выступила в Кыргызстане, но со старыми хитами, которые та исполняла на русском.
Позже певица заговорила о войне. Она вспомнила свой клип 12-летней давности и призналась, что очень хочет, чтобы в Украине наступил мир.
Напомним, недавно стало известно, как сейчас выглядит дикторша, которая первой объявила о Независимости.
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