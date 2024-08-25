ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Юрій Ткач заговорив про плани розпочати співочу кар'єру, а Ірина Білик пообіцяла йому написати хіт

Неділя 25 серпня 2024 14:36
UA EN RU
Юрій Ткач заговорив про плани розпочати співочу кар'єру, а Ірина Білик пообіцяла йому написати хіт Юрій Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)
Автор: Іванна Пашкевич

Український шоумен та гуморист Юрій Ткач заявив, що думає про те, аби розпочати співочу кар’єру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар коміка для програми "Ближче до зірок".

Так, зі слів Юрія, він "виношує ідею" спробувати себе у новому амплуа.

“Можу записати якусь пісеньку. Це буде першою сходинкою", - сказав Ткач.

А композицію для майбутнього репертуару йому готова написати легенда українського шоу-бізнесу Ірина Білик.

"Я обіцяю. Ну я ж Поплавському написала "Блюз еротичних думок". Ну Юрі Ткачу я точно напишу "Блюз а*уєнних думок". Це буде друга серія", - пожартувала виконавиця.

Нагадаємо, у 2018 році Юрій навіть спробував себе у "Голосі країни". Він виконав пісню "Я і Сара" Михайла Хоми (Дзідзьо) та розвернув всіх наставників.

Утім, коли тренери почали боротися за Юрія Ткача - той ухвалив несподіване рішення. Після драйвового номера Ткач вирішив не брати участь в проекті та дати дорогу талановитішим співакам.

Раніше Гайтана заговорила про "життя по совісті" та звернулася до українців.

Також відомий продюсер несподівано висловився про Винника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Білик Юрий Ткач Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Постраждали журналісти Reuters і не тільки: що відомо про ракетний удар по Краматорську
Постраждали журналісти Reuters і не тільки: що відомо про ракетний удар по Краматорську