Юрій Ткач заговорив про плани розпочати співочу кар'єру, а Ірина Білик пообіцяла йому написати хіт
Український шоумен та гуморист Юрій Ткач заявив, що думає про те, аби розпочати співочу кар’єру.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар коміка для програми "Ближче до зірок".
Так, зі слів Юрія, він "виношує ідею" спробувати себе у новому амплуа.
“Можу записати якусь пісеньку. Це буде першою сходинкою", - сказав Ткач.
А композицію для майбутнього репертуару йому готова написати легенда українського шоу-бізнесу Ірина Білик.
"Я обіцяю. Ну я ж Поплавському написала "Блюз еротичних думок". Ну Юрі Ткачу я точно напишу "Блюз а*уєнних думок". Це буде друга серія", - пожартувала виконавиця.
Нагадаємо, у 2018 році Юрій навіть спробував себе у "Голосі країни". Він виконав пісню "Я і Сара" Михайла Хоми (Дзідзьо) та розвернув всіх наставників.
Утім, коли тренери почали боротися за Юрія Ткача - той ухвалив несподіване рішення. Після драйвового номера Ткач вирішив не брати участь в проекті та дати дорогу талановитішим співакам.