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Красота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фото

Четверг 26 октября 2023 18:24
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Красота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фото Невероятная Ада Роговцева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Ада Роговцева - живая легенда украинского кинематографа и театра, которая в свои 86 активно участвует в культурной жизни Украины. За ее плечами множество ролей и достойно прошедших жизненных этапов.

РБК-Украина (проект Styler) собрала образы Ады Роговцевой в разные периоды ее жизни и предлагает вам посмотреть, какой была актриса в молодости, сознательном возрасте и сейчас.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум

Непревзойденность Ады Роговцевой

Ада Роговцева считается одной из самых выдающихся женщин в Украине, ведь ее творческие достижения немалые. Она имеет более 150 ролей в театре и более 120 ролей в кино.

Представьте себе, что уже в 23 года Роговцева получила звание заслуженной артистки Украины, а впоследствии и другие не менее важные знаки отличия - Шевченковскую премию, орден Княгини Ольги, "За заслуги" I, II, III степеней, звание героини Украины.

Также невозможно умолчать о помощи Ады военным. Женщина пускала защитников в свой дом, чтобы те помылись, поели и отдохнули в хороших условиях. Такие поступки показывают, насколько хороша душа актрисы.

Как выглядела Ада Роговцева в разные этапы своей жизни

Поскольку вся ее жизнь - это игра на сцене и в кино, мы предлагаем вам посмотреть, какой была Роговцева в своих кино-роботах в разные этапы жизни.

Ее творческая карьера началась в 1956 году, когда Роговцева была еще совсем молодой девушкой, однако уже имела какой-то талант для того, чтобы стать одной из самых востребованных актрис в Украине.

Красота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фото

Ада Роговцева в 50-60-х годах (фото: Кинориум)

Красота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фото

Ада Роговцева в 70-90-х годах (фото:Кинориум)

Красота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фотоКрасота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фото

Ада Роговцева в 200-х годах (фото: Кинориум)

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Ада Роговцева акторка