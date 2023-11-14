Юрист рассказал, как полиция и работники ТЦК делают из мужчин "уклонистов"

Юрист объяснил, какое вручение повесток суд считает незаконным и что нужно знать военнообязанным мужчинам о внесении их данных в базы "Оберіг" и "АРМОР".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина на YouTube .

Как полиция и ТЦК делают из мужчин "уклонистов"

"А вы заметили, как за последние недели все изменилось? Теперь не только полиция стоит с планшетами, но и работники ТЦК. Это они работают с базой "Оберіг". А еще информацию в базу вносят вручную, как и данные о получении повесток. И фактом подтверждением вручения повесток служат рапорты, акты, докладные ЖЭКов о вручении с платежками, фото повестки в дверях", - заявляет юрист.

Напомним, что база "Оберіг" - это государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Симутин отмечает, что в этой базе "уклонистами" становятся даже 20-летние мужчины, которых просто по закону не могут мобилизовать, им даже теоретически нельзя пришить уклонение, потому что мобилизация разрешена только с 27 лет.

"Сейчас поднимают кучи тех бумаг, которые когда-то накопили и без разбора вносят все в базу. Неважно, вручили вам повестку лично, вставили в дверь, бросили в почтовый ящик с платежкой на коммуналку и т. п. Главное какой-то факт вручения. А законно ли законно оно?" - говорит Симутин.

Он отмечает, что для суда вручение повесток путем оставления их под дверью - это не доказательство, а информация из базы "АРМОР" не может служить доказательством вины и розыска.

"Как следствие - у полиции отсутствуют основания для задержания", - отмечает юрист.

В каком случае военнообязанные мужчины считают уклонистами

"Если вы действительно уклонист - дважды получили повестки или прошли ВВК, получили повестку на отправку, но не явились - то вас поймают и накажут. Но когда вам ни разу никто не вручал повестку, тогда обращайтесь к адвокату, защищайте свои права в суде и победите", - говорит юрист.

Напомним, что наказание за неявку в ТЦК может быть разным. Если повестка касалась уточнения учетных данных, то назначат штраф от 1500 до 3400 грн. За повторную неявку в военкомат предусмотрен штраф до 5100 грн. Если суд признает мужчину уклонистом, то ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.