Юрист розповів, як поліція і працівники ТЦК роблять із чоловіків "ухилянтів"

Юрист пояснив, яке вручення повісток суд вважає незаконним та що треба знати військовозобов'язаним чоловікам про внесення їхніх даних у бази "Оберіг" та "АРМОР".

Як поліція і ТЦК роблять із чоловіків "ухилянтів"

"А ви помітили як за останні тижні все змінилося? Тепер не тільки поліція стоїть із планшетами, а й працівники ТЦК. Це вони працюють із базою "Оберіг". А ще інформацію до бази вносять вручну, як і дані про отримання повісток. І фактом підтвердження вручення повісток слугують рапорти, акти, доповідні ЖЕКів про вручення з платіжками, фото повістки в дверях", - заявляє юрист.

Нагадаємо, що база "Оберіг" - це державний реєстр, що містить інформацію про всіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

Сімутін зазначає, що у цій базі "ухилянтами" стають 20-річні чоловіки, яких просто за законом не можуть мобілізувати, їм навіть теоретично не можна пришити ухилення, бо мобілізація дозволена лише з 27 років.

"Зараз підіймають стоси отих паперів, які колись накопичили та без розбору вносять все до бази. Неважливо, вручили вам повістку особисто, вставили у двері, вкинули до поштової скриньки з платіжкою на комуналку і т. п. Головне якийсь типу факт вручення. А чи законно воно?" - каже Сімутін.

Він зазначає, що для суду вручення повісток, шляхом залишення їх під дверима - це не доказ, а інформація з бази "АРМОР" не може слугувати доказом провини та розшуку.

"Як наслідок - у поліції відсутні підстави для затримання", - наголошує юрист.

У якому випадку військовозобов'язані чоловіки вважають ухилянтами

"Якщо ви дійсно ухилянт - двічі отримали повістки або пройшли ВЛК, отримали повістку на відправку, але не явилися - то вас спіймають і покарають. Але коли вам жодного разу ніхто не вручав повістку, тоді звертайтесь до адвоката, захищайте свої права в суді й переможете", - каже юрист.

Нагадаємо, що покарання за неявку в ТЦК може бути різним. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних, то призначать штраф від 1500 до 3400 грн. За повторну неявку до військкомату передбачений штраф до 5100 грн. Якщо суд визнає чоловіка ухилянтом, то йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.