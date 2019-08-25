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Я розумію, наскільки це складно: Кравець зробила цікаву заяву про дочку

STYLERПерсони    25.08.2019 - 19:15
Я розумію, наскільки це складно: Кравець зробила цікаву заяву про дочку
Танці з зірками 2019 - Кравець зробила цікаву заяву (фото: kvartal95.com)

Олена Кравець розповіла, як її дочка відреагувала на участь у "Танцях з зірками"

Олена Кравець – мати трьох дітей, талановита комедійна актриса і нова учасниця легендарного шоу – "Танці з зірками". Артистка студії "Квартал 95" зізналася, як у сім'ї відреагували на її рішення взяти участь у проекті і як вона готувалася до шоу. Про це повідомляє прес-служба телеканалу 1+1.

Старша дочка Олени Кравець – Маша – давно танцює. Актриса зізналася, що дочка з розумінням поставилася до вирішення мами брати участь в шоу.

"Мама, ну погодилася і погодилася", – її коментар (сміється). Вона добре розуміє, що мене чекає. Я й сама бачила, як випали з життя Вова Зеленський та Євген Кошовий, також спілкувалася з Ігорем Ласточкіним і Надею Дорофєєвою. Тому я розумію, наскільки це складно", - зізнається Кравець.

Артистка зізналася, що незважаючи на великий танцювальний досвід її дочки, повчитися у неї вона не зможе, так як Маша займається іншими видами танців.

"Це я її буду вчити! Та й вона більше по хіп-хопу, джаз-фанку, а це я і сама можу (сміється)", - зізнається артистка.

Я розумію, наскільки це складно: Кравець зробила цікаву заяву про дочку

Танці з зірками 2019 - Кравець зробила цікаву заяву (фото: instagram.com/lennykravets)

Кравець зізналася, що перед тим, як брати участь в шоу вона з 6 до 8 років полягала в танцювальному ансамблі, але після цього регулярної практики у неї не було. Актриса розповіла, що відвела свою дочку в танцювальну студію, де і сама взяла кілька уроків.

"Так, у неї були незначні спроби в школі, але в танцювальну студію відвела її я. До цього я і сама відвідала там кілька занять – і мені дуже сподобалося. Так почалася Машина любов до танцю, яка триває вже вісім років", - додала зірка.

Нагадаємо, що раніше дочка Олени Кравець в стильному вбранні захопила красою.

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