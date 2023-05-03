Его есть нельзя. Эксперт объяснила, откуда на хлебе появляются белые пятна

Если на хлебе появились белые пятна, то это не плесень, а картофельная болезнь. Она связана не с хлебом, а с картошкой.

О таких изменениях на хлебе рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

Что известно о картофельной болезни

Эта болезнь провоцируется картотфельной палочкой, которая попадает в зерно через грунт, а и с зерна в хлеб.

Картофельная болезнь проявляется так, что мягкая часть хлеба начинает специфически пахнуть, как гниющие фрукты или валерианка и имеет неприятный вкус. Поэтому это заражение еще называют "тягучкой".

Картофельная болезнь больше всего активна в теплую пору года.

Можно ли есть хлеб с картофельной болезнью?

Эксперт отмечает, что если вы увидели на хлебе такие изменения - то есть его категорически нельзя. Также его нельзя давать птицам и животным.

Как предостеречь хлеб от такой болезни?