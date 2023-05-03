Его есть нельзя. Эксперт объяснила, откуда на хлебе появляются белые пятна
Если на хлебе появились белые пятна, то это не плесень, а картофельная болезнь. Она связана не с хлебом, а с картошкой.
О таких изменениях на хлебе рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.
Что известно о картофельной болезни
Эта болезнь провоцируется картотфельной палочкой, которая попадает в зерно через грунт, а и с зерна в хлеб.
Картофельная болезнь проявляется так, что мягкая часть хлеба начинает специфически пахнуть, как гниющие фрукты или валерианка и имеет неприятный вкус. Поэтому это заражение еще называют "тягучкой".
Картофельная болезнь больше всего активна в теплую пору года.
Можно ли есть хлеб с картофельной болезнью?
Эксперт отмечает, что если вы увидели на хлебе такие изменения - то есть его категорически нельзя. Также его нельзя давать птицам и животным.
Как предостеречь хлеб от такой болезни?
- Если вы печете хлеб самостоятельно, перед тем, как класть его в хлебницу - обязательно охлаждайте его.
- Храните хлеб в сухом и прохладном месте, при температуре ниже 16 градусов картофельная болезнь не развивается.
- Не покупайте много хлеба про запас.
- Если вы увидели на изделии такие пятнышки, то спрячьте остальной хлеб от зараженного.
- Кстати, картофельная болезнь чаще всего встречается на пшеничном хлебе.
Читайте также, в чем лучше всего хранить хлеб.
Также мы писали, почему нельзя выбрасывать хлеб и другие продукты в мусорное ведро.