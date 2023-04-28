Будет долгое время свежим и ароматным: вот в чем лучше всего хранить хлеб

Самый вкусный хлеб - только спеченный. Чтобы он не стал черствым, влажным или липким, нужно знать, как и в чем его правильно хранить. Тогда можно будет есть его долгое время.

Об этом рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Instagram .

В чем хранить хлеб

Льняные мешки

Такой способ хранения самый лучший для хлеба. Все потому, что в льняных мешочках хлеб будет дышать, не будет накапливать лишнюю влагу или испарять ее слишком быстро.

Полиэтиленовые пакеты

У них хлеб дольше не будет черстветь, но внутри будет собираться влага. Поэтому хлеб может стать "резиновым" и укрыться грибком.

Дырочка в пакете позволит хлебу дышать и выводить лишнюю влагу.

Бумажные пакеты

Основное преимущество - равномерный доступ воздуха к хлебу. Однако, есть минус - бумажный пакет извлекает всю влагу, поэтому хлеб может быстрее очерстветь.

Хлебница

Эксперт говорит, что для хранения хлеба в хлебнице его нужно дополнительно завернуть. Без этого он скорее очерствеет, особенно если это разные виды хлеба, которые сделаны из разной муки.

Важно, чтобы не было плесени, хлебницу нужно постоянно чистить от крошек.

Основные хитрости

По словам эксперта, чтобы хлеб дольше хранился, его следует разрезать не с краев, а изнутри. Затем нужно просто сложить две части вместе и хранить. Тогда хлеб не сохнет в месте надреза.

Если вы печете хлеб дома, то хорошо его охладите, прежде чем положить на хранение.

Также перед тем, как хранить хлеб в хлебнице, положите его в тканевой мешочек, а если хотите в полиэтиленовый, то сделайте дырочки.

Кроме того, можно положить в хлебницу мешочек с сахаром или солью. Это поможет сохранить правильную влажность.

К тому же эксперт не советует класть хлеб в хлебницу. Однако, если вы уже так поступаете, то лучше выбрать полиэтиленовый пакет. Все потому, что в бумажном хлеб очень быстро высохнет.

Лучше всего покупать сколько хлеба, чтобы съесть его за 1-2 дня.