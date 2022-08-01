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Чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття: загрожує небезпека

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Понеділок 01 серпня 2022 22:03
Чому не можна викидати хліб та інші продукти у відро для сміття: загрожує небезпека Фото: Чому хліб та інші продукти не можна викидати у сміття (freepik com)
Автор: Styler

Кухня в будь-якому будинку вважається центром і саме там концентрується основна енергія. Саме з кухнею пов'язано найбільше древніх народних прикмет і вірувань. Є речі, які на кухні робити категорично не можна - наприклад, викидати хліб і продукти в сміття.

Чому не можна викидати навіть черствий хліб у відро для сміття - читайте в матеріалі нижче.

Наші предки поважали та шанували хліб і розуміли, що він дуже важко дістається майже кожній родині. Часом хліб був єдиною їжею, і неповажне до нього ставлення вважалося майже смертним гріхом.

За старих часів у відро для сміття не відправляли навіть черствий або запліснявілий хліб. Вважалося, що це прояв неповаги й може накликати біду на всіх членів сім'ї. І в першу чергу - фінансові проблеми.

Не можна викидати у відро для сміття і каші - разом з нею можна викинути й своє фінансове благополуччя на довгий час.

Залишки овочів і фруктів або ж зіпсовані в сміття теж не викидали - вони символізують енергію і любов в будинку.

Згідно з прикметами, не можна в сміття відправляти молоко і молочні продукти - є ризик прогнати з дому щастя і гармонію.

Не рекомендують прикмети відправляти зіпсовані продукти й в унітаз - це теж може накликати проблеми на всіх членів сім'ї.

Що ж робити із зіпсованою їжею?

Наші предки зазвичай таку їжу відправляли на корм домашній худобі, а черствий хліб ставав їжею для курей.

Зараз черствий або зіпсований хліб, а також інші продукти можна зібрати в пакет або коробку і поставити на вулиці - для корму тваринам або птахам. А ось відправляти їх в сміттєвий бак не варто.

До речі, раніше ми писали про те, які прикмети говорять про те, що ви скоро закохаєтесь.

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