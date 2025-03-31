Его легко найти в магазине. Тренер назвал самый полезный хлеб для здоровья

Если вы придерживаетесь правильного питания, то выбор хлеба и муки имеет большое значение. Важно обращать внимание на состав, способ приготовления и пользу для организма. Хлеб из какой муки самый полезный?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попка.

Какую муку выбирать

По словам эксперта, люди потребляют пшеницу более 10 тысяч лет и в очень большом количестве. Зерно пшеницы состоит из эндоспермы, которая на 70% состоит из крахмала, а также из зародыша и отрубей.

"Эндосперм в виде простых крахмалов имеет все, что нужно для питания новоприросшей пшеницы. Отруби покрывают пшеничное ядро внешне твердым панцирем из клетчатки. Зародыш/заполненный жиром репродуктивный орган -

также содержит клетчатку и прорастает для создания нового растения", - говорится в сообщении.

Тысячи лет назад люди использовали жорна для того, чтобы молоть ядра пшеницы, то есть делали муку и она совсем не была похожа на ту муку, которую мы сейчас можем купить в магазине.

"И тут людей осенило, а давай-ка мы из зерна удалим масляный зародыш перед помолом, потому что он быстро горчит и тогда срок годности муки можно сделать безграничным. То, что с удалением зародыша теряется клетчатка и куча микропитательных веществ, вряд ли кого-то интересовало и до сих пор интересует", - отметил Попко.

В частности, все полезное из зерна выбросили - то, чем питалась микробиота, то есть вторая категория углеводов (для микробов) и называется ДМВ (доступные для микробиоты углеводы).

Чем вреден хлеб из муки мелкого помола

Если очень мелко помолотую муку мы потребляем, то практически вся она усваивается по дороге в толстый кишечник и бактериям ничего не остается. Пищеварительные ферменты имеют достаточно времени, чтобы расщепить и всосать полученные моно и дисахариды (простые углеводы) непосредственно в кровь.

Моно, дисахариды и большинство видов крахмала человек переваривает и всасывает еще до попадания в толстый кишечник и не доходит до микробиоты и организм это воспринимает аналогично, как и сахар.

Если же пшеница грубого помола, то ферменты не успевают добраться до всех связей углеводов, оставляя некоторые из них целыми для микробов в толстом кишечнике, что крайне важно.

Кусок хлеба из цельнозерновой муки содержит 2 г клетчатки.

Норма клетчатки женщинам - 27 г, а мужчинам - 37 г.

Почему стоит печь хлеб на закваске

На закваске хлеб имеет существенно ниже гликемическую нагрузку. Микробы из закваски потребляют большую часть простых углеводов в муке. Поэтому ищите хлеб или муку из цельного зерна и грубого помола.

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