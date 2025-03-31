Його легко знайти в магазині. Тренер назвав найкорисніший хліб для здоров'я

Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, то вибір хліба та борошна має велике значення. Важливо звертати увагу на склад, спосіб приготування та користь для організму. Хліб з якого борошна найкорисніший?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Яке борошно обирати

За словами експерта, люди споживають пшеницю понад 10 тисяч років і у дуже великій кількості. Зерно пшениці складається з ендосперми, яка на 70% складається з крохмалю, а також із зародка та висівки.

"Ендосперм у виглядів простих крохмалів має усе, що потрібно для живлення новоприрослої пшениці. Висівки вкривають пшеничне ядро ззовні твердим панциром із клітковини. Зародок/заповнений жиром репродуктивний орган -

також містить клітковину та проростає для створення нової рослини", - йдеться у повідомленні.

Тисячі років тому люди використовували жорна для того, щоб молоти ядра пшениці, тобто робили борошно і воно геть не було схожим на те борошно, яке ми зараз можемо купити в магазині.

"І тут людей осінило, а давай-но ми з зерна видалимо масляний зародок перед помолом, бо він швидко гіркне і тоді термін придатності борошна можна зробити безмежним. Те, що з видаленням зародку втрачається клітковина та купа мікропоживних речовин, наврядчи когось цікавило і досі цікавить", - зазначив Попко.

Зокрема, все корисне з зерна викинули - те, чим живилась мікробіота, тобто друга категорія вуглеводів (для мікробів) та називається ДМВ (доступні для мікробіоти вуглеводи).

Чим шкідливий хліб з борошна дрібного помелу

Якщо дуже дрібно помелене борошно ми споживаємо, то практично все воно засвоюється по дорозі до товстого кишківника і бактеріям нічого не залишається. Травні ферменти мають достатньо часу, щоб розчепити та всмоктати отримані моно та дисахариди (прості вуглеводи) безпосередньо в кров.

Моно, дисахариди та більшість видів крохмалю людина перетравлює та всмоктує ще до потрапляння в товстий кишківник і не доходить до мікробіоти і організм це сприймає аналогічно, як і цукор.

Якщо ж пшениця грубого помелу, то ферменти не встигають дістатись до всіх зв'язків вуглеводів, залишаючи деякі з них цілими для мікробів в товстому кишківнику, що вкрай важливо.

Шматок хліба з цільнозернового борошна містить 2 г клітковини.

Норма клітковини жінкам - 27 г, а чоловікам - 37 г.

Чому варто пекти хліб на заквасці

На заквасці хліб має суттєво нижче глікемічне навантаження. Мікроби з закваски споживають більшу частину простих вуглеводів у борошні. Тому шукайте хліб або борошно з цільного зерна і грубого помелу.

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