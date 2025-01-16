Вот что делайте с хлебом перед употреблением, чтобы он не вредил фигуре

Хлеб часто считают врагом во время похудения, но это не так. Врач поделился способом, как замораживание хлеба может превратить углеводы в клетчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Детали способа

Доктор Карен Аларкон предлагает тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, заморозить свой хлеб, а затем разогреть его перед употреблением. Этот метод не только продлевает срок хранения хлеба, но и может похвастаться некоторыми неожиданными преимуществами для здоровья.

Изменение температуры превращает углеводы в "пребиотическую клетчатку", которая может улучшить микробиом кишечника, регулировать уровень глюкозы и уменьшать скачки сахара в крови. Эти преимущества могут повысить концентрацию, уровень энергии и помочь избежать переедания.

Регулирование уровня глюкозы может даже привести к улучшению сна и здоровья кожи. Замораживание хлеба также превращает его легкоусвояемые крахмалы в устойчивые, что затрудняет их расщепление организмом и повышает вероятность их выведения.

Это уменьшает потребление калорий из хлеба, одновременно способствуя пищеварению и ощущению сытости после еды.

Организму легче справляться с крахмалом, когда он нагрет, поэтому разогревание хлеба после того, как он был заморожен, может уменьшить вздутие живота и газы. Однако врач предупредил, что этот трюк работает, только если вы потребляете качественный хлеб, а именно из закваски и цельнозерновой муки.

Этот температурный трюк также можно применить к другим популярным углеводам, таким как макароны и рис, просто сварив их, а затем охладив в холодильнике перед употреблением. Но помните, что никакое нагревание или замораживание не заменит преимущества сбалансированной диеты, которая должна включать много овощей и минимальное количество ультраобработанных продуктов.

Как выбрать полезный хлеб

При выборе хлеба стоит ориентироваться на такие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара.

Лучше выбирать хлеб, выпеченный из цельного зерна или отрубной, ведь в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витаминами группы В, Е, железом, цинком и селеном.