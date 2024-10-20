Черный лучше белого, а булочки - зло? 5 главных мифов про пользу и вред хлеба

Для большинства людей хлеб является основным продуктом, который едят каждый день и на завтрак, и на ужин. Однако все больше людей исключают его из рациона, считая, что он не поддерживает их здоровье.

Полезен ли хлеб для организма?

Зерновые продукты, включая хлеб и булочки, наряду с овощами и фруктами, являются основой пищевой пирамиды, разработанной Институтом пищевых продуктов и питания. Между тем многие люди не только из-за роста цен, но и из-за современных тенденций, например безглютеновые диеты, отказываются от хлеба.

Вокруг хлеба существует много вредных мифов, обвиняющих его в том, что он имеет низкое содержание питательных веществ и способствует увеличению веса. Тем временем виноват не сам хлеб, а его качество.

Как выбрать хороший хлеб?

Покупая хлеб, следует проверять его ингредиенты и выбирать самые полезные. Это означает, что он содержит только необходимые для выпекания хлеба ингредиенты, без добавления консервантов, разрыхлителей и эмульгаторов.

Хлеб с чистым составом должен содержать только муку, воду, соль, закваску или дрожжи и добавки, такие как орехи, семена и зерна.

Выбирая хлеб, следуйте следующим советам:

проверьте ингредиенты,

избегайте хлеба с добавлением красителей и консервантов,

помните, что черный хлеб не всегда бывает цельнозерновым, потому что он может быть изготовлен из пшеничной муки, подкрашенной карамелью, или ячменного солода,

обратите внимание на сорт муки, чем большее число, тем лучше (желательно 2000 и выше),

пшеничный хлеб не обязательно должен быть низшего качества, изготовлен из спельты, цельнозерновой муки или муки Грэм, он полезен и безопасен для людей с проблемами пищеварения,

Целиакия или непереносимость глютена не заставляет вас отказываться от булочек или хлеба, на рынке также доступен безглютеновый хлеб из кукурузной или рисовой муки.

5 самых распространенных мифов о хлебе

1. Дрожжевой хлеб хуже квасного

И закваска, и дрожжи обладают многими ценными пищевыми ценностями. Закваска, используемая для приготовления хлеба на закваске, создается путем процесса брожения.

Растущие в нем молочнокислые бактерии разрыхляют тесто и позволяют ему подняться. Хлеб на закваске выпекают из ржаной или смешанной муки, потому что пшеничная для них не подходит. Хлеб на закваске более крепкий, чем дрожжевой, и сохраняет свежесть до 7 дней.

Он также имеет более низкий гликемический индекс, а содержащиеся в нем ингредиенты лучше усваиваются организмом. Однако содержание пробиотических бактерий оказывает положительное влияние на состав микрофлоры кишечника. Однако хлеб на закваске тяжелее переваривается и имеет более острый вкус, поэтому его могут не воспринимать люди с проблемами пищеварения и дети.

Дрожжи являются ценным источником витаминов группы В, в частности, фолиевой кислоты и биотина. Они также содержат белок, клетчатку, фосфор, кальций, калий и железо. Дрожжевой хлеб получается более нежным, лёгким и имеет более мягкий вкус. Дрожжи поглощают сахар и расщепляют его на этанол и углекислый газ.

Процесс спиртового брожения разрыхляет тесто, которое поднимается гораздо быстрее, чем тесто на закваске. Для выпекания дрожжевого хлеба обычно используют пшеничную муку, но также с добавлением ржаной или безглютеновой (рисовой, кукурузной, овсяной). Хлеб или булочки, испеченные на дрожжах, нельзя есть людям с аллергией на дрожжи или кандидозом.

2. Замороженный хлеб более низкого качества

Замораживание - лучший способ хранения продуктов, в том числе хлеба. Благодаря этому мы можем заморозить излишки покупного или домашнего хлеба, поэтому мы не тратим продукты понапрасну, а после размораживания мы можем наслаждаться свежим хлебом, не покупая другой.

Только не забывайте выбирать качественный хлеб, который должен содержать только муку, воду, соль, закваску или дрожжи и добавки, такие как орехи, семена и зерна. Лучше всего замораживать такой продукт свежим, то есть в тот же день, когда мы его купили или сделали.

Однако спеченный хлеб должен полностью остыть. Для замораживания лучше использовать плотные пакеты из фольги, а хранить хлеб в морозильной камере максимум 3 месяца. Однако хлеб из закваски можно заморозить на меньший период времени до 1 месяца.

3. Белый хлеб и булочки вредны

Зерно состоит из шелухи, зародыша и эндосперма. Шелуха содержит клетчатку, железо, кальций и витамины группы В, являются источником таких минералов, как магний, железо, цинк, витамины группы В и витамин Е. Эндосперм богат углеводами, в частности крахмалом.

Белый хлеб изготовляют из белой, то есть очищенной муки, изготовленной только из эндосперма. Поэтому хлеб из цельнозерновой муки, то есть из цельного зерна, имеет большую пищевую ценность, чем белый хлеб. По этой причине здоровые люди, заботящиеся о том, что они едят, должны выбирать цельнозерновые продукты. Однако не всем можно есть цельнозерновой хлеб, поскольку он довольно тяжело переваривается.

4. Черный хлеб полезнее белого

Каждый вид хлеба имеет определенную ценность и, прежде всего, содержит углеводы, белки и жиры. Дело в том, что цельнозерновые продукты, то есть имеющие темный цвет, содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, которые содержатся в отрубях, чем хлеб из очищенной муки. Они также имеют более низкий гликемический индекс.

Однако на качество хлеба влияет не его цвет, а ингредиенты, использованные для выпечки. Выбирая темный хлеб, мы исходим из того, что он изготовлен из неочищенной муки, то есть не лишенной отрубей, а значит, из цельного зерна (цельнозернового или цельнозернового).

При этом его цвет может являться результатом добавления солода или карамели, которыми производители "окрашивают" пшеничный хлеб. Следует больше обращать внимание на его состав, а не на цвет, и выбирать хлеб из муки грубого помола типа 2000 или муки грубого помола.

Следует также обратить внимание на вес буханки, ведь цельнозерновые изделия более тяжелые и плотные, чем изготовленные из белой муки с добавками и разрыхлителями.

Обращайте внимание на цвет хлеба, а на ингредиенты (фото: pixabay.com)

5. От хлеба полнеют

Многие люди, садящиеся на диету для похудения, сначала отказываются от хлеба, поскольку считают, что он является основной причиной набора веса из-за высокого содержания углеводов. Однако это неправда.

От хлеба не полнеют, он даже помогает оставаться стройным, поскольку содержит клетчатку, которая ускоряет метаболизм и поддерживает перистальтику кишечника. Кроме того, молочная кислота, содержащаяся в хлебе на закваске, способствует пищеварению и предотвращает запоры, облегчая стул.

Вода отвечает за избыточный вес, так как на каждые 100 г углеводов организм запасает 300 г воды. Людям, пытающимся похудеть, совсем не обязательно отказываться от хлеба. Все, что им нужно сделать, это ограничить его количество и обогатить кусочек богатыми питательными веществами, такими как ломтик лосося, сливочный сыр, авокадо или редька.